Аморим возглавил МЮ — что известно о португальском тренере

Рубен Аморим во время работы в "Спортинге". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Португалец Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он приступит к своим обязанностям уже в следующем матче команды.

Аморим подписал контракт с "МЮ" сроком на два с половиной года, сообщает официальный сайт клуба.

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Нидерландец Руд Ван Нистелрой руководил игрой "Манчестер Юнайтед" только в одном матче. В рамках 1/8 Кубка английской лиги "красные дьяволы" обыграли "Лестер" со счетом 5:2. Бывший форвард команды поможет новому главному тренеру Рубену Амориму войти в курс дел в команде накануне матча АПЛ против "Челси", который состоится в воскресенье, 3 ноября. Полноценно новый наставник приступит к своим обязанностям 11 ноября.

Рубен Аморим во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Что известно об Амориме

Португальский специалист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года. Его задачей является улучшение игры команды и возвращение ее в борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

В качестве футболиста Рубен Аморим известен по выступлению за "Бенфику" на позиции полузащитника. Он начал тренерскую карьеру в 2018 году, проработал сезон в "Браге" и перешел в "Спортинг". Во главе лиссабонской команды Аморим дважды выиграл чемпионат Португалии. В нынешнем сезоне "львы" лидируют в турнирной таблице местного первенства.

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