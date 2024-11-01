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Аморим возглавил Манчестер Юнайтед — детали контракта

1 ноября 2024 14:27
Станислав Костюк - Редактор
Аморим возглавил МЮ — что известно о португальском тренере
Рубен Аморим во время работы в "Спортинге". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
Станислав Костюк - Редактор

Португалец Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он приступит к своим обязанностям уже в следующем матче команды. 

Аморим подписал контракт с "МЮ" сроком на два с половиной года, сообщает официальный сайт клуба. 

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Нидерландец Руд Ван Нистелрой руководил игрой "Манчестер Юнайтед" только в одном матче. В рамках 1/8 Кубка английской лиги "красные дьяволы" обыграли "Лестер" со счетом 5:2. Бывший форвард команды поможет новому главному тренеру Рубену Амориму войти в курс дел в команде накануне матча АПЛ против "Челси", который состоится в воскресенье, 3 ноября. Полноценно новый наставник приступит к своим обязанностям 11 ноября. 

Рубен Аморим
Рубен Аморим во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Что известно об Амориме 

Португальский специалист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года. Его задачей является улучшение игры команды и возвращение ее в борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. 

В качестве футболиста Рубен Аморим известен по выступлению за "Бенфику" на позиции полузащитника. Он начал тренерскую карьеру в 2018 году, проработал сезон в "Браге" и перешел в "Спортинг". Во главе лиссабонской команды Аморим дважды выиграл чемпионат Португалии. В нынешнем сезоне "львы" лидируют в турнирной таблице местного первенства. 

Напомним, защитник "Динамо" Александр Караваев может поиграть под руководством одного из бывших тренеров "Манчестер Юнайтед". 

Форвард сборной Украины Владислав Ванат стал претендентом на переход в известный итальянский клуб. 

Манчестер Юнайтед тренер футбол Рубен Аморим спорт Спортинг

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