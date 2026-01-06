Відео
Відео

Головна Спорт Аморім пояснив, чим займеться після звільнення з МЮ

Аморім пояснив, чим займеться після звільнення з МЮ

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 13:31
Рубен Аморім визначився з майбутнім після звільнення з Ман Юнайтед
Рубен Аморім залишає Велику Британію. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В англійському футбольному клубі "Манчестер Юнайтед" буде новий головний тренер. Португальський фахівець Рубен Аморім більше не є наставником "червоних дияволів".

Аморім був звільнений після гучного конфлікту з керівництвом "МЮ", повідомляє Mais Futebol.

Читайте також:

Рубен Аморім став одним із найгірших тренерів в історії "Манчестер Юнайтед". Він є антирекордсменом серед усіх наставників "червоних дияволів" за кількістю матчів поспіль із пропущеними голами (15 поєдинків). Він став найгіршим тренером "Юнайтед" за відсотком перемог після відходу сера Алекса Фергюсона у 2013 році (36,92% успішних поєдинків).

Рубен Аморим
Рубен Аморім у "МЮ". Фото: Reuters/Paul Childs

Під керівництвом Аморіма "МЮ" виграв лише 15 матчів в англійській Прем'єр-лізі з 47. Виконувачем обов'язків наставника команди буде її колишній футболіст Даррен Флетчер.

Чим займатиметься Аморім

Португальський наставник прийшов у "Юнайтед" 2024 року в статусі одного з найперспективніших молодих тренерів Європи. Він допоміг скромній "Бразі" завоювати Кубок португальської ліги, а потім разом зі "Спортингом" двічі вигравав чемпіонський титул.

Кар'єра Рубена Аморіма в АПЛ не задалася. Тренер повідомив людям зі свого оточення, що не вважає роботу в Англії провальною. Наставник не збирається приймати пропозиції від інших клубів до кінця сезону 2025/2026. Він хоче відпочити та морально приготуватися до нового виклику.

"Ситуація зміниться, якщо буде пропозиція, від якої неможливо відмовитися", — заявив 40-річний Аморім.

Після 20 матчів в АПЛ "Манчестер Юнайтед" посідає 6 місце в турнірній таблиці. Наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть у середу, 7 січня, на виїзді проти "Бернлі".

Нагадаємо, Еліна Світоліна легко обіграла російську суперницю на турнірі, де є фавориткою.

Відома легкоатлетка Ярослава Магучіх розкритикувала 14-й сезон "Холостяка" з актором Тарасом Цимбалюком.

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер Рубен Аморім
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
