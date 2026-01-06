Рубен Аморим определился в будущим после увольнения из Ман Юнайтед

Рубен Аморим покидает Великобританию. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" будет новый главный тренер. Португальский специалист Рубен Аморим больше не является наставником "красных дьяволов".

Аморим был уволен после громкого конфликта с руководством "МЮ", сообщает Mais Futebol.

Рубен Аморим стал одним из худших тренеров в истории "Манчестер Юнайтед". Он является антирекордсменом среди всех наставников "красных дьяволов" по количеству матчей подряд с пропущенными голами (15 поединков). Он стал худшим тренером "Юнайтед" по проценту побед после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году (36,92% успешных поединков).

Рубен Аморим в "МЮ". Фото: Reuters/Paul Childs

Под руководством Аморима "МЮ" выиграл всего 15 матчей в английской Премьер-лиге из 47. Исполняющим обязанности наставника команды будет ее бывший футболист Даррен Флетчер.

Чем будет заниматься Аморим

Португальский наставник пришел в "Юнайтед" в 2024 году в статусе одного из самых перспективных молодых тренеров Европы. Он помог скромной "Браге" завоевать Кубок португальской лиги, а затем вместе со "Спортингом" дважды выигрывал чемпионский титул.

Карьера Рубена Аморима в АПЛ не задалась. Тренер сообщил людям из своего окружения, что не считает работу в Англии провальной. Наставник не собирается принимать предложения от других клубов до конца сезона 2025/2026. Он хочет отдохнуть и морально приготовиться к новому вызову.

"Ситуация изменится, если будет предложение, от которого невозможно отказаться", — заявил 40-летний Аморим.

После 20 матчей в АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 6 место в турнирной таблице. Следующий поединок "красные дьяволы" проведут в среду, 7 января, на выезде против "Бернли".

