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Анчелотті розповів про нову травму Бензема перед грою з "Барселоною"

16 березня 2023 07:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті розповів про нову травму Бензема перед грою з Барселоною
Французький лідер "Реала" отримав чергове ушкодження
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У поєдинках 1/8 плей-офф ЛЧ іспанці здобули дві перемоги над англійським "Ліверпулем", нагадує Marca.

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Єдиний гол у зустрічі у відповідь з "Ліверпулем" забив Карім Бензема. Француз пропустив кілька поєдинків через чергову травму, але зумів повернутися на поле перед важливим для його команди поєдинком. Однак він знову не зміг дограти зустріч неушкодженим.

Травма Бензема

Карло Анчелотті підтвердив, що Карім Бензема знову травмувався. Це може стати критичним для "Реала", який за кілька днів зіграє у Прімері з каталонською "Барселоною".

"Бензема отримав забій. Це було неприємно, ми всі за нього хвилюємося. Сподіваюся, що Карім буде готовий зіграти в "Ель Класіко" в неділю проти "Барселони", — зазначив Карло Анчелотті.

Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів

Італійський фахівець похвалив свою команду за професіоналізм у матчі-відповіді з "Ліверпулем". Попри велику перемогу у першому поєдинку, "Реал" виграв і другу зустріч.

"Ми провели хороший матч. Без спадів у грі. Про жеребкування я не турбуюся. Не має значення, з ким "Реал" зустрінеться в наступній стадії турніру. Ми просто повинні перемагати. Лігу чемпіонів, як і раніше, нелегко виграти. У 1/4 вийшли команди, яких багато хто не бачив на цій стадії. Насамперед це стосується клубів Серії А", — розповів Карло Анчелотті.

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