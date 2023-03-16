Анчелотті розповів про нову травму Бензема перед грою з "Барселоною"
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
У поєдинках 1/8 плей-офф ЛЧ іспанці здобули дві перемоги над англійським "Ліверпулем", нагадує Marca.
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Єдиний гол у зустрічі у відповідь з "Ліверпулем" забив Карім Бензема. Француз пропустив кілька поєдинків через чергову травму, але зумів повернутися на поле перед важливим для його команди поєдинком. Однак він знову не зміг дограти зустріч неушкодженим.
💪 ¡A cuartos de la @LigadeCampeones ! #UCL— Real Madrid CF (@realmadrid) 15 березня, 2023
Травма Бензема
Карло Анчелотті підтвердив, що Карім Бензема знову травмувався. Це може стати критичним для "Реала", який за кілька днів зіграє у Прімері з каталонською "Барселоною".
"Бензема отримав забій. Це було неприємно, ми всі за нього хвилюємося. Сподіваюся, що Карім буде готовий зіграти в "Ель Класіко" в неділю проти "Барселони", — зазначив Карло Анчелотті.
🔝 @Camavinga 🔝 #UCL pic.twitter.com/ZdkRdXm1yO— Real Madrid CF (@realmadrid) 15 березня, 2023
Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів
Італійський фахівець похвалив свою команду за професіоналізм у матчі-відповіді з "Ліверпулем". Попри велику перемогу у першому поєдинку, "Реал" виграв і другу зустріч.
"Ми провели хороший матч. Без спадів у грі. Про жеребкування я не турбуюся. Не має значення, з ким "Реал" зустрінеться в наступній стадії турніру. Ми просто повинні перемагати. Лігу чемпіонів, як і раніше, нелегко виграти. У 1/4 вийшли команди, яких багато хто не бачив на цій стадії. Насамперед це стосується клубів Серії А", — розповів Карло Анчелотті.
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