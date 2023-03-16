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"Реал" и "Наполи" прошли в 1/4 ЛЧ, Бензема установил рекорд

16 марта 2023 07:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал и Наполи прошли в 1/4 ЛЧ, Бензема установил рекорд
"Ливерпуль" и "Айнтрахт" вылетели из Лиги чемпионов на ранней стадии плей-офф
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Состоялись последние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов. Неожиданностей не произошло. "Реал" обыграл дома "Ливерпуль", а "Наполи" разгромил "Айнтрахт". 

В этот игровой вечер были зафиксированы новые индивидуальные рекорды, сообщают Новини.LIVE

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Класс "Реала" 

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выпустил на ответный поединок с "Реалом" почти всех игроков группы атаки, за исключением Роберто Фирмино. Англичане бодро начали ответный поединок, и Нуньес мог забить уже в дебюте встречи. 

Но "Реал" все равно оказался сильнее. Хозяева поля создали много моментов у ворот Алиссона, Камавинга даже попал в каркас. На 79-й минуте Винисиус ассистировал Бензема, который записал на свой счет единственный гол в матче. Карим забил больше голов "Ливерпулю" в Лиге чемпионов, чем любой другой игрок в истории турнира — 7. 

"Реал" — "Ливерпуль" — 1:0 (0:0)

Гол: Бензема, 79

Первый матч — 5:2

Легкость "Наполи"

Во втором поединке вечера "Наполи" принял "Айнтрахт". Еще перед стартом встречи болельщики итальянской команды сделали все, чтобы в этот вечер никто не думал о футболе. Фаны "Наполи" напали на гостей из Германии и полицию, которая их охраняла. В результате как минимум два болельщика "Айнтрахта" получили ножевые ранения, было сожжено несколько автомобилей. 

А "Наполи" без проблем разобрался с "Айнтрахтом". Виктор Осимхен забил по голу в конце первого и начале второго таймов, Зелиньски добавил точный удар с пенальти. 

"Наполи" — "Айнтрахт" — 3:0 (1:0)

Голы: Осимхен, 45+2, 53; Зелиньски, 64 (с пенальти)

Первый матч — 2:0

Участниками четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023 стали: 

  • "Бавария"; 
  • "Бенфика";
  • "Интер";
  • "Манчестер Сити";
  • "Милан";
  • "Наполи";
  • "Реал"; 
  • "Челси".

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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