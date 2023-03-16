"Реал" и "Наполи" прошли в 1/4 ЛЧ, Бензема установил рекорд
Состоялись последние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов. Неожиданностей не произошло. "Реал" обыграл дома "Ливерпуль", а "Наполи" разгромил "Айнтрахт".
В этот игровой вечер были зафиксированы новые индивидуальные рекорды, сообщают Новини.LIVE.
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Класс "Реала"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выпустил на ответный поединок с "Реалом" почти всех игроков группы атаки, за исключением Роберто Фирмино. Англичане бодро начали ответный поединок, и Нуньес мог забить уже в дебюте встречи.
👍 Your 𝑴𝑽𝑷 👍@Benzema | #UCL pic.twitter.com/FMIDYCTJMh— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 15, 2023
Но "Реал" все равно оказался сильнее. Хозяева поля создали много моментов у ворот Алиссона, Камавинга даже попал в каркас. На 79-й минуте Винисиус ассистировал Бензема, который записал на свой счет единственный гол в матче. Карим забил больше голов "Ливерпулю" в Лиге чемпионов, чем любой другой игрок в истории турнира — 7.
"Реал" — "Ливерпуль" — 1:0 (0:0)
Гол: Бензема, 79
Первый матч — 5:2
Легкость "Наполи"
Во втором поединке вечера "Наполи" принял "Айнтрахт". Еще перед стартом встречи болельщики итальянской команды сделали все, чтобы в этот вечер никто не думал о футболе. Фаны "Наполи" напали на гостей из Германии и полицию, которая их охраняла. В результате как минимум два болельщика "Айнтрахта" получили ножевые ранения, было сожжено несколько автомобилей.
✨ 𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ✨— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 15, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/E4m9LMprze
А "Наполи" без проблем разобрался с "Айнтрахтом". Виктор Осимхен забил по голу в конце первого и начале второго таймов, Зелиньски добавил точный удар с пенальти.
"Наполи" — "Айнтрахт" — 3:0 (1:0)
Голы: Осимхен, 45+2, 53; Зелиньски, 64 (с пенальти)
Первый матч — 2:0
Участниками четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023 стали:
- "Бавария";
- "Бенфика";
- "Интер";
- "Манчестер Сити";
- "Милан";
- "Наполи";
- "Реал";
- "Челси".
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
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