Анчелотти рассказал о новой травме Бензема перед игрой с "Барселоной"
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В поединках 1/8 плей-офф ЛЧ испанцы одержали две победы над английским "Ливерпулем", напоминает Marca.
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Единственный гол в ответной встрече с "Ливерпулем" забил Карим Бензема. Француз пропустил несколько поединков из-за очередной травмы, но сумел вернуться на поле перед важным для его команды поединком. Однако он снова не смог доиграть встречу невредимым.
💪 ¡A cuartos de la @LigadeCampeones!#UCL— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2023
Травма Бензема
Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема опять травмировался. Это может стать критическим для "Реала", который через несколько дней сыграет в Примере с каталонской "Барселоной".
"Бензема получил ушиб. Это было неприятно, мы все за него волнуемся. Надеюсь, что Карим будет готов сыграть в "Эль Класико" в воскресенье против "Барселоны", — отметил Карло Анчелотти.
🔝 @Camavinga 🔝#UCL pic.twitter.com/ZdkRdXm1yO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2023
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов
Итальянский специалист похвалил свою команду за профессионализм в ответном матче с "Ливерпулем". Несмотря на крупную победу в первой поединке, "Реал" выиграл и вторую встречу.
"Мы провели хороший матч. Без спадов в игре. О жеребьевке я не беспокоюсь. Не имеет значения, с кем "Реал" встретится в следующей стадии турнира. Мы просто должны побеждать. Лигу чемпионов по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 вышли команды, которых многие не видели на этой стадии. В первую очередь это касается клубов Серии А", — рассказал Карло Анчелотти.
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