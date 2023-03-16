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Анчелотти рассказал о новой травме Бензема перед игрой с "Барселоной"

16 марта 2023 07:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти рассказал о новой травме Бензема перед игрой с Барселоной
Французский лидер "Реала" получил очередное повреждение
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В поединках 1/8 плей-офф ЛЧ испанцы одержали две победы над английским "Ливерпулем", напоминает Marca

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Единственный гол в ответной встрече с "Ливерпулем" забил Карим Бензема. Француз пропустил несколько поединков из-за очередной травмы, но сумел вернуться на поле перед важным для его команды поединком. Однако он снова не смог доиграть встречу невредимым. 

Травма Бензема

Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема опять травмировался. Это может стать критическим для "Реала", который через несколько дней сыграет в Примере с каталонской "Барселоной". 

"Бензема получил ушиб. Это было неприятно, мы все за него волнуемся. Надеюсь, что Карим будет готов сыграть в "Эль Класико" в воскресенье против "Барселоны", — отметил Карло Анчелотти. 

Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов

Итальянский специалист похвалил свою команду за профессионализм в ответном матче с "Ливерпулем". Несмотря на крупную победу в первой поединке, "Реал" выиграл и вторую встречу. 

"Мы провели хороший матч. Без спадов в игре. О жеребьевке я не беспокоюсь. Не имеет значения, с кем "Реал" встретится в следующей стадии турнира. Мы просто должны побеждать. Лигу чемпионов по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 вышли команды, которых многие не видели на этой стадии. В первую очередь это касается клубов Серии А", — рассказал Карло Анчелотти. 

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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