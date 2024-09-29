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Андрій Шевченко — легенда українського футболу святкує 48-річчя

29 вересня 2024 11:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Андрію Шевченку 48 років: у легенди світового футболу день народження
Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко 29 вересня святкує свій день народження. Найяскравішому представнику українського футболу часів незалежності виповнюється 48 років.

Свято у житті Шевченка стало чудовим приводом згадати про дивовижну кар'єру знаменитого українського футболіста та тренера, передає портал Новини.LIVE.

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко на благодійному матчі за Україну. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко став легендою в Європі та Україні

Шевченко розпочав свою легендарну кар'єру в київському "Динамо", де він разом із Сергієм Ребровим стали найсмертельнішим дуетом нападників на той період. Їхніми жертвами ставали топові команди як "Барселона" та "Арсенал". До того ж обидва були дуже молоді та перспективні.

У "Динамо" Лобановського на той період Шевченко став найкращим бомбардиром клубу та п'ять разів вигравав чемпіонат України. Коли ж команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, на клуб посипалися восьмизначні пропозиції.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко. Фото: "Динамо"

У 1999-го році Шевченко підписав контракт з "Міланом" і в перший же сезон став найкращим бомбардиром команди, забивши 24 голи. Потім в італійському клубі він став справжньою зіркою у легендарній команді, де на кожній позиції були найкращі гравці.

З "Міланом" Шевченко виграв Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром турніру. Його блискуча гра принесла "Золотий м'яч" у 2004 році. До цього з України цю нагороду вигравали лише Олег Блохін та Віктор Бєланов.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко. Фото: Printerest

У збірній України Шевченко був лідером та капітаном. Разом із ним команда вийшла на чемпіонат світу в Німеччині у 2006 році, а потім дійшла на мундіалі до чвертьфіналу. На Євро-2012 саме голи легенди допомогли обіграти Швецію на груповому етапі.

Темною плямою у кар'єрі Шевченка став період у "Челсі", де він через травму спини та перешкод з боку головного тренера Жозе Моуріньо мало грав і згодом втратив колишню форму. Клуб віддавав його в жахливу оренду в "Мілан", де футболіст зіграв лише кілька матчів, і потім відпустили вільним агентом у "Динамо".

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко. Фото: УЄФА

Після завершення кар'єри гравця Шевченко зайнявся тренерською діяльністю. Спочатку він був асистентом Михайла Фоменка у збірній України, а згодом очолив команду.

У національній команді Шевченко запам'ятався тим, що змінив стиль збірної і вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Після національної команди спеціаліст мав невдалий період роботи з "Дженоа", а на початку 2024 року він став президентом Української асоціації футболу.

радник Андрій Шевченко
Президент України Володимир Зеленський та голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: ОП

Зазначимо, що окрім футболу та сім'ї у житті Шевченка є його улюблене хобі — гольф, та благодійна організація UNITED24, де він один із амбасадорів.

Нагадаємо, раніше Шевченко розповів, чому у 2024 році вирішив переїхати до Києва, залишивши родину у Лондоні.

Також раніше стало відомо, що Шевченко завадив росіянам повернутися у світовий футбол на рівні юнацьких збірних.

УАФ футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Динамо Мілан

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