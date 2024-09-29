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Андрей Шевченко — легенда украинского футбола празднует 48-летие

29 сентября 2024 11:15
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Андрею Шевченко 48 лет: у легенды мирового футбола день рождения
Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко 29 сентября празднует свой день рождения. Самому яркому представителю украинского футбола времен независимости исполняется 48 лет.

Праздник в жизни Шевченко стал отличным поводом вспомнить о впечатляющей карьере знаменитого украинского футболиста и тренера, передает портал Новини.LIVE.

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко на благотворительном матче за Украину. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко стал легендой в Европе и Украине

Шевченко начал свою легендарную карьеру в киевском "Динамо", где он вместе с Сергеем Ребровым стали самым смертоносным дуэтом нападающих на тот период. Их жертвами становились топовые команды как "Барселона" и "Арсенал". К тому же оба были очень молоды и перспективны.

В "Динамо" Лобановского на тот период Шевченко стал лучшим бомбардиром клуба и пять раз выигрывал чемпионат Украины. Когда же команда дошла к полуфиналу Лиги чемпионов, то на клуб посыпались восьмизначные предложения.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: "Динамо"

В 1999-м году Шевченко подписал контракт с "Миланом" и в первый же сезон стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола. Затем в итальянском клубе он стал настоящей звездой в легендарной команде, где на каждой позиции были лучшие игроки.

С "Миланом" Шевченко выиграл Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Его блестящая игра принесла "Золотой мяч" в 2004 году. До этого из Украины эту награду выигрывали лишь Олег Блохин и Виктор Беланов.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: Printerest

В сборной Украины Шевченко был лидером и капитаном. Вместе с ним команда вышла на чемпионат мира в Германии в 2006 году, а затем дошла на мундиале до четвертьфинала. На Евро-2012 именно голы легенды помогли обыграть Швецию на групповом этапе.

Темным пятном в карьере Шевченко стал период в "Челси", где он из-за травмы спины и преград со стороны главного тренера Жозе Моуриньо мало играл и в последствии растерял былую форму. Клуб отдавал его в ужасную аренду в "Милан", где футболист сыграл всего несколько матчей, и затем отпустили свободным агентом в "Динамо".

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: УЕФА

После завершения карьеры игрока Шевченко занялся тренерской деятельностью. Сначала он был ассистентом Михаила Фоменко в сборной Украины, а затем возглавил команду.

В национальной команде Шевченко запомнился тем, что поменял стиль сборной, и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. После национальной команды у специалиста был неудачный период работы с "Дженоа", а в начале 2024 года он стал президентом Украинской ассоциации футбола.

советник Андрей Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский и глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: ОП

Отметим, что кроме футбола и семьи в жизни Шевченко есть его любимое хобби — гольф, и благотворительная организация UNITED24, где он один из амбассадоров.

Напомним, ранее Шевченко рассказал, почему в 2024 году решил переехать в Киев, оставив семью в Лондоне.

Также ранее стало известно, что Шевченко помешал россиянам вернуться в мировой футбол на уровне юношеских сборных.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Динамо Милан

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