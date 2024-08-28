Андрей Шевченко встретился с пострадавшими во время обстрела в Харькове.

Андрей Шевченко встретился с пострадавшим в Харькове парнем. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил парней, пострадавших во время российских обстрелов. В то время они играли в футбол у своего дома.

Соответствующее сообщение Андрей Шевченко опубликовал в своем Instagram.

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По его словам, юноши играли в футбол возле своего дома, когда россияне начали обстреливать Харьков.

"Во время визита в Харьков я встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из трех, пострадавших в результате российских обстрелов 8 мая, когда играли в футбол возле своего дома. Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня", — написал он.

Также он отметил, что он намерен помочь молодым людям с протезированием и последующей реабилитацией, чтобы они смогли быстрее "вернуться к любимой игре".

Известно, что 8 мая россияне обстреляли Салтовский район Харькова. Тогда городской голова Игорь Терехов сообщал, что вражеский удар был зафиксирован на территории одной из школ. Травмы получили семь человек, среди них четверо детей — девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет и мальчик 15 лет.

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