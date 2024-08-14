Шевченко назвав важливе значення перемоги Динамо над Рейнджерс

Шевченко поділився думкою про перемогу Динамо над Рейнджерсом
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко назвав гру "Динамо" у матчі-відповіді з "Рейнджерс" змістовною та переконливою. Підопічні Олександра Шовковського вийшли до наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Шевченко пояснив, яке значення цей футбольний результат має для України, повідомляє ВВС Sport Scotland.
Андрій Шевченко привітав футболістів "Динамо" та всіх українських уболівальників з перемогою київської команди над шотландським "Рейнджерс" (2:0) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського забили два голи наприкінці поєдинку після того, як вдома зіграли із шотландцями внічию 1:1.
Що Шевченко сказав про перемогу "Динамо"
Голова УАФ нагадав про те, що київський клуб підтримує багато українців у всіх містах країни. За успіхами "Динамо" стежать й оборонці України на фронті. Результат, який продемонстрували підопічні Шовковського, додав позитивних емоцій усім уболівальникам.
"Цю гру дивилися люди на передовій, за перебігом матчу стежили вболівальники у своїх будинках. Результат підняв моральний дух українців. Спорт займає важливе місце у житті наших людей. І ми можемо об'єднатися навколо нього", — пояснив Шевченко.
Президент УАФ додав, що "Динамо" подарувало українцям ще один добрий день. Він подякував команді за гру.
У наступному кваліфікаційному раунді "Динамо" зіграє з австрійським "РБ Зальцбург".
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