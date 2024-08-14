Шевченко назвав важливе значення перемоги Динамо над Рейнджерс

Футболісти "Динамо" у матчі з "Рейнджерс". Фото: пресслужба клубу

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко назвав гру "Динамо" у матчі-відповіді з "Рейнджерс" змістовною та переконливою. Підопічні Олександра Шовковського вийшли до наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Шевченко пояснив, яке значення цей футбольний результат має для України, повідомляє ВВС Sport Scotland.

Читайте також:

Андрій Шевченко привітав футболістів "Динамо" та всіх українських уболівальників з перемогою київської команди над шотландським "Рейнджерс" (2:0) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського забили два голи наприкінці поєдинку після того, як вдома зіграли із шотландцями внічию 1:1.

Андрій Шевченко під час матчу Фото: скриншот Megogo

Що Шевченко сказав про перемогу "Динамо"

Голова УАФ нагадав про те, що київський клуб підтримує багато українців у всіх містах країни. За успіхами "Динамо" стежать й оборонці України на фронті. Результат, який продемонстрували підопічні Шовковського, додав позитивних емоцій усім уболівальникам.

"Цю гру дивилися люди на передовій, за перебігом матчу стежили вболівальники у своїх будинках. Результат підняв моральний дух українців. Спорт займає важливе місце у житті наших людей. І ми можемо об'єднатися навколо нього", — пояснив Шевченко.

Президент УАФ додав, що "Динамо" подарувало українцям ще один добрий день. Він подякував команді за гру.

У наступному кваліфікаційному раунді "Динамо" зіграє з австрійським "РБ Зальцбург".

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер.

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини — що відомо.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.