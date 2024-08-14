Тренер Рейнджерс Клеман назвав причину поразки від Динамо в ЛЧ

Філіп Клеман після матчу. Фото: instagram.com/rangersfc/

Шотландський "Глазго Рейнджерс" програв київському "Динамо" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Більшість другого тайму господарі поля провели у меншості.

Головний тренер "Рейнджерс" Філіп Клеман негативно оцінив суддівство у цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Перший матч "Динамо" та "Рейнджерс" завершився внічию з рахунком 1:1. Перед другою зустріччю команд шотландці стали фаворитами протистояння. Вони володіли ініціативою у поєдинку з киянами, але перебіг зустрічі змінило рішення арбітра.

Боротьба на полі у матчі "Рейнджерс" з "Динамо". Фото: instagram.com/rangersfc/

Що Клеман сказав про поразку "Рейнджерс"

На початку другого тайму Джефте порушив правила у боротьбі з Караваєвим і був вилучений з поля за повторне попередження. "Динамо" забило супернику два голи наприкінці матчу і вийшло до наступного раунду турніру.

За словами Клемана, тренер "Рейнджерс" очікував побачити інший рівень суддівства у матчі Ліги чемпіонів. Він упевнений, що футболіста шотландської команди можна було не вилучати з поля. На думку наставника "Рейнджерс", арбітр припустився помилки, яка вплинула на результат протистояння. Клеман назвав суддівство найгіршим, що він бачив за 30 років.

"Я міг би багато додати до цього, але за кожне моє слово на мене чекала б тривала дискваліфікація. Я просто залишуся наодинці з цими думками. Важливо проаналізувати те, що сталося, зробити висновки та рухатися далі", — заявив Клеман.

У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє з австрійським "РБ Зальцбург".

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