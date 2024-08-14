Тренер Рейнджерс Клеман назвал причину поражения от Динамо в ЛЧ

Филипп Клеман после матча. Фото: instagram.com/rangersfc/

Шотландский "Глазго Рейнджерс" проиграл киевскому "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Большую часть второго тайма хозяева поля провели в меньшинстве.

Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман негативно оценил судейство в этом поединке, сообщает официальный сайт клуба.

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Первый матч "Динамо" и "Рейнджерс" завершился вничью со счетом 1:1. Перед второй встречей команд шотландцы стали фаворитами противостояния. Они владели инициативой в поединке с киевлянами, но ход встречи изменило решение арбитра.

Борьба на поле в матче "Рейнджерс" с "Динамо". Фото: instagram.com/rangersfc/

Что Клеман сказал о поражении "Рейнджерс"

В начале второго тайма Джефте нарушил правила в борьбе с Караваевым и был удален с поля за повторное предупреждение. "Динамо" забило сопернику два гола в конце матча и вышло в следующий раунд турнира.

По словам Клемана, тренер "Рейнджерс" ожидал увидеть другой уровень судейства в матче Лиги чемпионов. Он уверен, что футболиста шотландской команды можно было не удалять с поля. По мнению наставника "Рейнджерс", арбитр допустил ошибку, которая повлияла на исход противостояния. Клеман назвал судейство худшим, что он видел за 30 лет.

"Я мог бы многое добавить к этому, но за каждое мое слово меня ждала бы длительная дисквалификация. Я просто останусь наедине с этими мыслями. Важно проанализировать то, что произошло, сделать выводы и двигаться дальше", — заявил Клеман.

В следующей раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург".

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