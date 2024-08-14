Шевченко назвал важное значение победы Динамо над Рейнджерс

Футболисты "Динамо" в матче с "Рейнджерс". Фото: пресс-служба клуба

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко назвал игру "Динамо" в ответном матче с "Рейнджерс" содержательной и убедительной. Подопечные Александра Шовковского вышли в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Шевченко объяснил, какое значение этот футбольный результат имеет для Украины, сообщает BBC Sport Scotland.

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Андрей Шевченко поздравил футболистов "Динамо" и всех украинских болельщиков с победой киевской команды над шотландским "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского забили два гола в конце поединка после того, как дома сыграли с шотландцами вничью 1:1.

Андрей Шевченко во время матча. Фото: скриншот Megogo

Что Шевченко сказал о победе "Динамо"

Глава УАФ напомнил о том, что киевский клуб поддерживают многие украинцы во всех городах страны. За успехами "Динамо" следят и защитники Украины на фронте. Результат, который продемонстрировали подопечные Шовковского, прибавил положительных эмоций всем болельщикам.

"Эту игру смотрели люди на передовой, за ходом матча следили болельщики в своих домах. Результат поднял моральный дух украинцев. Спорт занимает важное место в жизни наших людей. И мы можем объединиться вокруг него", — объяснил Шевченко.

Президент УАФ добавил, что "Динамо" подарило украинцам еще один хороший день. Он поблагодарил команду за игру.

В следующем квалификационном раунде "Динамо" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург".

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