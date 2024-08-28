Андрій Шевченко зустрівся з хлопцями, що постраждали під час обстрілу у Харкові

Андрій Шевченко зустрівся з хлопцем, що постраждав у Харкові. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Президент УАФ Андрій Шевченко відвідав хлопців, які постраждали під час російських обстрілів. В той час вони грали у футбол біля свого дому.

Відповідний допис Андрій Шевченко опублікував у своєму Instagram.

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За його словами, юнаки грали у футбол біля свого дому в той час, коли росіяни почали обстрілювати Харків.

"Під час візиту у Харків я зустрівся з чудовими хлопцями, Іваном та Артуром, двома з трьох, що постраждали внаслідок російського обстрілу 8 травня, коли грали в футбол біля свого дому. Попри травми, вони не втрачають сили духу, чим сильно вразили мене", — написав він.

Також він зазначив, що має намір допомогти юнакам з протезуванням та подальшою реабілітацією, щоб вони змогли швидше "повернутись до улюбленої гри".

Відомо, що 8 травня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. Тоді міський голова Ігор Терехов повідомляв, що ворожий удар було зафіксовано на території однієї зі шкіл. Травми отримали семеро людей, серед них четверо дітей — дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років та хлопчик 15 років.

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