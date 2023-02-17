Андрія Павелка усунено з посади президента УАФ за рішенням суду
Президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка усунений з посади. Це рішення було ухвалено судом.
Спортивний чиновник не зможе виконувати свої обов'язки щонайменше до березня 2023 року, повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.
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Павелка тимчасово усунено з посади
Органи слідства вимагали тимчасового усунення Андрія Павелка з посади голови УАФ на два місяці. Печерський суд затвердив усунення чиновника на місяць до 17 березня 2023 року.
Крім Андрія Павелка, прокуратура вимагала усунення ще й генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького з посади.
Позиція УАФ
У спортивній організації дії прокурорів назвали "черговим протиправним втручанням правоохоронних органів у діяльність УАФ".
Наміри "усунути керівництво УАФ" з виборних посад, згідно з позицією Української асоціації футболу, є навмисною спробою підірвати довіру до України з боку міжнародної спільноти, а також дискредитувати Україну як надійного футбольного партнера, якому можна довірити проведення чемпіонату світу-2030.
Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.
Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков перед матчем Прімери з "Альмерією" розповів іспанським журналістам про війну в Україні.