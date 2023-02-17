Андрія Павелка усунено з посади президента УАФ за рішенням суду

Печерський суд частково задовольнив вимогу прокуратури щодо чиновника

Президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка усунений з посади. Це рішення було ухвалено судом.

Спортивний чиновник не зможе виконувати свої обов'язки щонайменше до березня 2023 року, повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

Павелка тимчасово усунено з посади

Органи слідства вимагали тимчасового усунення Андрія Павелка з посади голови УАФ на два місяці. Печерський суд затвердив усунення чиновника на місяць до 17 березня 2023 року.

Крім Андрія Павелка, прокуратура вимагала усунення ще й генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького з посади.

Позиція УАФ

У спортивній організації дії прокурорів назвали "черговим протиправним втручанням правоохоронних органів у діяльність УАФ".

Наміри "усунути керівництво УАФ" з виборних посад, згідно з позицією Української асоціації футболу, є навмисною спробою підірвати довіру до України з боку міжнародної спільноти, а також дискредитувати Україну як надійного футбольного партнера, якому можна довірити проведення чемпіонату світу-2030.

Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков перед матчем Прімери з "Альмерією" розповів іспанським журналістам про війну в Україні.