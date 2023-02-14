Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого: чем ответила УАФ
Прокуратура проводит расследование уголовных дел вокруг президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого. Украинская Ассоциация футбола продолжает грозить санкциями международных организаций.
Ходатайство об отстранении на два месяца от должностей Павелко и Записоцкого подали в суд, сообщает пресс-служба УАФ.
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Приведем полную запись обращения на официальной странице Facebook:
Такое ходатайство не просто необоснованно, но и является прямым вмешательством в деятельность Общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА.
ФИФА и УЕФА, уже проинформированные об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.
Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и ее исключению из ФИФА и УЕФА.
УАФ будет оспаривать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ", — говорится в сообщении.
Напомним, что несколько дней назад по информации экснардепа Игоря Мосийчука, на одной из фирм, принадлежащей Андрею Павелко, прошли обыски. Чтобы скрыть от общественности результаты – президент УАФ якобы предложил солидную взятку работникам СБУ.
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