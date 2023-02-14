Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого

Скандал в украинском футболе продолжается

Прокуратура проводит расследование уголовных дел вокруг президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого. Украинская Ассоциация футбола продолжает грозить санкциями международных организаций.

Ходатайство об отстранении на два месяца от должностей Павелко и Записоцкого подали в суд, сообщает пресс-служба УАФ.

Приведем полную запись обращения на официальной странице Facebook:

Такое ходатайство не просто необоснованно, но и является прямым вмешательством в деятельность Общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА.

ФИФА и УЕФА, уже проинформированные об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.

Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и ее исключению из ФИФА и УЕФА.

УАФ будет оспаривать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ", — говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад по информации экснардепа Игоря Мосийчука, на одной из фирм, принадлежащей Андрею Павелко, прошли обыски. Чтобы скрыть от общественности результаты – президент УАФ якобы предложил солидную взятку работникам СБУ.

Известный украинский тренер Виктор Скрипник может стать следующим наставником национальной команды . Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко провел переговоры с тренером полтавской "Ворсклы".

Украинский футболист и кандидат в национальную команду Олег Данченко пережил остановку сердца. В ходе тренировки на сборе в Турции у него произошла клиническая смерть.

Европейский парламент инициирует соблюдение ряда новых правил на фоне коррупционного скандала в Катаре. Таким образом, там хотят детально проанализировать работу законодателей и их потенциальные контакты с другими странами и посторонними лицами, которые могли способствовать взяточничеству.