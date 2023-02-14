Прокуратура вимагає відсторонення Павелка та Запісоцького

Скандал в українському футболі продовжується

Прокуратура веде розслідування кримінальних справ навколо президента УАФ Андрія Павелка та генерального секретаря організації Юрія Запісоцького. Українська Асоціація футболу натомість продовжує погрожувати санкціями міжнародних організацій.

Клопотання про відсторонення на два місяці від посад Павелко і Запісоцького подали до суду, повідомляє пресслужба УАФ.

Наведемо повний запис звернення на офіційній сторінці у Facebook:

"Таке клопотання не просто необґрунтоване, а й є прямим втручанням в діяльність Громадської спілки в розумінні правил, встановлених у статутах ФІФА та УЄФА.

ФІФА та УЄФА, які вже поінформовані про чергове порушення, в спільному листі раніше заявляли про ризики втручання держави, в тому числі правоохоронних органів, в діяльність УАФ.

Згідно з листом, продовження втручання в справи Асоціації призведе до призупинення членства УАФ в зазначених міжнародних асоціаціях, а надалі і до її виключення з ФІФА та УЄФА.

УАФ оскаржуватиме всі протиправні рішення, як в українських судах, так і в міжнародних інстанціях, зокрема Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), куди вже направлені позови від керівництва УАФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що кілька днів тому за інформацією екснардепа Ігоря Мосійчука, на одній із фірм, що належить Андрію Павелку, пройшли обшуки. Щоб приховати від громадськості результати, президент УАФ нібито запропонував солідний хабар працівникам СБУ.

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