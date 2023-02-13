Захисник Зорі Олег Данченко пережив клінічну смерть

Медики дивом врятували життя молодому футболісту

Український футболіст та кандидат у національну команду Олег Данченко пережив зупинку серця. Під час тренування на зборі у Туреччині у нього сталася клінічна смерть.

Гравцю врятували життя медики, що опинилися поруч, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

28-річний захисник луганської "Зорі" Олег Данченко мало не загинув під час турецьких зборів своєї команди. Підопічні Патріка Ван Леувена проводили стандартне тренування, під час якого гравцю стало погано.

Героїзм медиків та порятунок Данченка

Врятувати життя Олегу Данченку вдалося завдяки щасливому випадку, оскільки поряд з тренувальним полем виявилися австрійські медики. У них опинився дефібрилятор, який повернув до життя українського гравця. Його захисника тричі зупинялося, але зрештою медики зуміли запустити серце Данченка.

Наразі футболіст перебуває у реанімації. Лікарі не готові прогнозувати повернення гравця "Зорі" до активної футбольної кар'єри. Їхнім головним завданням є зробити все, щоб минула загроза для життя Олега Данченка, який у січні 2022 року втратив у ДТП дружину.

Права на Олега Данченка належать грецькому АЕКу. Він виступає за "Зорю" на правах оренди. Футболіст є вихованцем запорізького "Металурга", має досвід виступів за донецький "Шахтар".

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