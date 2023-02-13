Защитник Зари Олег Данченко пережил клиническую смерть

Украинский футболист пережил клиническую смерть: у него остановилось сердце на сборах команды
Украинский футболист и кандидат в национальную команду Олег Данченко пережил остановку сердца. Во время тренировки на сборе в Турции у него произошла клиническую смерть.
Игроку спасли жизни оказавшиеся рядом медики, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.
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28-летний защитник луганской "Зари" Олег Данченко едва не погиб во время турецких сборов своей команды. Подопечные Патрика Ван Леувена проводили стандартную тренировку, во время которой игроку стало плохо.
Героизм медиков и спасение Данченко
Спасти жизнь Олегу Данченко удалось благодаря счастливой случайности, поскольку рядом с тренировочным полем оказались австрийские медики. У них оказался в наличии дефибриллятор, который вернул к жизни украинского игрока. Его защитника трижды останавливалось, но в конечном итоге медики сумели запустить сердце Данченко.
В настоящее время футболист находится в реанимации. Врачи не готовы давать прогнозы относительно возвращения игрока "Зари" к активной футбольной карьере. Их главной задачей является сделать все, чтобы миновала угроза для жизни Олега Данченко, который в январе 2022 года потерял в ДТП жену.
Права на Олега Данченко принадлежат греческому АЕКу. Он выступает за "Зарю" на правах аренды. Футболист является воспитанником запорожского "Металлурга", имеет опыт выступлений за донецкий "Шахтер".
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