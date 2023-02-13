Защитник Зари Олег Данченко пережил клиническую смерть

Медики чудом спасли жизнь молодому футболисту

Украинский футболист и кандидат в национальную команду Олег Данченко пережил остановку сердца. Во время тренировки на сборе в Турции у него произошла клиническую смерть.

Игроку спасли жизни оказавшиеся рядом медики, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

28-летний защитник луганской "Зари" Олег Данченко едва не погиб во время турецких сборов своей команды. Подопечные Патрика Ван Леувена проводили стандартную тренировку, во время которой игроку стало плохо.

Героизм медиков и спасение Данченко

Спасти жизнь Олегу Данченко удалось благодаря счастливой случайности, поскольку рядом с тренировочным полем оказались австрийские медики. У них оказался в наличии дефибриллятор, который вернул к жизни украинского игрока. Его защитника трижды останавливалось, но в конечном итоге медики сумели запустить сердце Данченко.

В настоящее время футболист находится в реанимации. Врачи не готовы давать прогнозы относительно возвращения игрока "Зари" к активной футбольной карьере. Их главной задачей является сделать все, чтобы миновала угроза для жизни Олега Данченко, который в январе 2022 года потерял в ДТП жену.

Права на Олега Данченко принадлежат греческому АЕКу. Он выступает за "Зарю" на правах аренды. Футболист является воспитанником запорожского "Металлурга", имеет опыт выступлений за донецкий "Шахтер".

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