Андрей Павелко отстранен от должности президента УАФ по решению суда
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отстранен от должности. Это решение было принято судом.
Спортивный чиновник не сможет выполнять свои обязанности как минимум до марта 2023 года, сообщает журналист Константин Андриюк.
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Павелко временно отстранен от должности
Органы следствия добивались временного отстранения Андрея Павелко от должности главы УАФ на два месяца. Печерский суд утвердил отстранение чиновника на месяц, до 17 марта 2023 года.
Помимо Андрея Павелко, прокуратура требовала отстранения еще и генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого от занимаемой должности.
Позиция УАФ
В спортивной организации действия прокуроров назвали "очередным противоправным вмешательством правоохранительных органов в деятельность УАФ".
Намерения "устранить руководство УАФ" с выборных должностей, согласно позиции Украинской ассоциации футбола, является умышленной попыткой подорвать доверие к Украине со стороны международного сообщества, а также дискредитировать Украину как надежного футбольного партнера, которому можно доверить проведение чемпионата мира-2030.
Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.
Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине.