В Україні вшановують пам'ять гравця Динамо Андрія Гусіна

Колишній гравець "Динамо" Андрій Гусін. Фото: dynamo.kiev.ua

Рівно 52 роки тому, 11 грудня 1972 року, народився знаменитий футболіст київського "Динамо" та збірної України Андрій Гусін. Сьогодні він міг би святкувати свій день народження, якби не трагедія, яка забрала його життя у 2014 році.

Гусін був одним із ключових гравців великого "Динамо" під керівництвом Валерія Лобановського, пише портал Новини.LIVE.

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У ЗМІ нагадують, що грав він не тільки за киян (були ще російські "Крилья Совєтов" та "Сатурн"), але всі сходяться на думці, що саме у складі "Динамо" він показував свій найкращий футбол.

Три факти про Андрія Гусіна

"Динамоманія" пише, що Андрій Гусін починав грати у львівських "Карпатах", спочатку його ставили на позицію форварда.

На початку своєї кар'єри в "Динамо" Гусін міг перейти до південнокорейського клубу "Ільва". У підсумку перехід зірвався.

Гусін у свої 33 роки був найстаршим у заявці Олега Блохіна на чемпіонат світу 2006 року, де збірна дійшла до чвертьфіналу. За збірну він усього зіграв 71 матч, у яких забив 9 м'ячів.

І найсумніший, четвертий факт. У вересні 2014 року Андрій Гусін трагічно загинув, розбившись на мотоциклі на автодромі "Чайка".

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