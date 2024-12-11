В Украине вспоминают игрока Динамо Андрея Гусина

Бывший игрок "Динамо" Андрей Гусин. Фото: dynamo.kiev.ua

Ровно 52 года назад, 11 декабря 1972, родился знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Гусин. Сегодня он мог бы праздновать свой день рождения, если бы не трагедия, унесшая его жизнь в 2014 году.

Гусин был одним из ключевых игроков "Динамо" под руководством Валерия Лобановского, пишет портал Новини.LIVE.

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В СМИ напоминают, что играл он не только за киевлян (были еще российские "Крылья Советов" и "Сатурн"), но все сходятся во мнении, что именно в составе "Динамо" он показывал свой лучший футбол.

Три факта об Андрее Гусине

"Динамомания" пишет, что Андрей Гусин начинал играть во львовских "Карпатах", сначала его ставили на позицию форварда.

В начале своей карьеры в "Динамо" Гусин мог перейти в южнокорейский клуб "Ильва". В итоге переход сорвался.

Гусин в свои 33 года был самым старшим в заявке Олега Блохина на чемпионат мира-2006, где сборная дошла до четвертьфинала. За сборную он всего сыграл 71 матч, в которых забил 9 мячей.

И самый печальный, четвёртый факт. В сентябре 2014 года Андрей Гусин трагически погиб, разбившись на мотоцикле на автодроме "Чайка".

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