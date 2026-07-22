Аргентинським гравцям можуть заборонити в’їзд до Англії

Еміліано Мартінес та Енцо Фернандес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Виступ збірної Аргентини на ЧС-2026 викликав бурхливі дискусії серед уболівальників та експертів. Одним із скандальних епізодів стало святкування підопічними Ліонеля Скалоні перемоги над Англією. Це сталося після фінального свистка у півфіналі Мундіалю.

Аргентинські футболісти розгорнули прямо на полі політичний банер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Transfer News Live.

Півфінал ЧС-2026 між Англією та Аргентиною виявився багатим не лише на футбольні події, а й на скандали. "Альбіселесте" здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, після чого деякі футболісти винесли на поле плакат із написаним від руки слоганом "Мальвінські острови належать Аргентині". Йдеться про територію, яку в 1982 році військовим шляхом захопила Англія.

Наслідки для збірної Аргентини

Незабаром після півфінального матчу багато вболівальників, а також деякі політичні сили закликали покарати підопічних Ліонеля Скалоні, проте ФІФА відмовилася карати аргентинців за цей інцидент. Британський політик Найл Гардінер закликав позбавити робочих віз аргентинських футболістів, які брали участь в акції.

Гардінер вважає безпідставною реакцію ФІФА на поведінку аргентинців. Він вважає, що якщо футбольні органи мовчать, то з інцидентом повинні розібратися самі британці. На думку політика, тим футболістам, які своєю поведінкою образили Англію, немає місця в цій країні.

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