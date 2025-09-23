Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Арсенал намагається переманити вихованця Барселони

Арсенал намагається переманити вихованця Барселони

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:17
Арсенал вступив у боротьбу за колишнього гравця Барселони та Реала
Такефуса Кубо (ліворуч) у матчі проти "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Лондонський "Арсенал" розглядає можливість підписання японського вінгера "Реал Сосьєдаду" Такефуси Кубо в зимове трансферне вікно. Лондонський клуб шукає посилення атаки та бачить у футболісті гравця, здатного урізноманітнити гру на флангах.

Головною перешкодою стала клаусула в контракті Кубо, яка становить 54 млн євро, повідомляє Fichajes.

Реклама
Читайте також:

Керівництво "Реал Сосьєдаду" готове обговорювати трансфер тільки в разі гідної пропозиції, однак не виключається варіант, що угода може відбутися і без активації повної суми.

"Каноніри" оцінюють потенційний трансфер у 45 млн євро мільйонів. У клубі розраховують, що позиція самого футболіста зіграє роль у переговорах, адже інтерес англійців до нього вже давно підтверджений.

Такефуса Кубо
Такефуса Кубо у збірній Японії. Фото: instagram.com/takefusa.kubo/

Навіщо "канонірам" Такефуса Кубо

У разі переходу японця в "Арсенал" команда отримає яскравого виконавця, а "Реал Сосьєдад" може втратити ключового гравця атаки. Додатковим фактором у переговорах залишається участь "Реала", який зберігає відсоток від майбутнього продажу японця.

Шлях Такефуси Кубо почався в академії "Барселони", з якої він перейшов до школи "Реала". Після цього японець пройшов кілька оренд у клубах Ла-Ліги та закріпився у складі "Реал Сосьєдаду". Зараз гравцеві 24 роки, і він вважається одним із найперспективніших представників японського футболу в Європі.

Нагадаємо, легендарний Кріштіану Роналду негативно оцінив підсумки церемонії "Золотий м'яч" за підсумками 2025 року.

УЄФА готується повернути "Динамо" до Ліги Європи разом Ліги Конференцій у разі виконання важливої умови.

спорт футбол Футбол трансфери Арсенал Реал Сосьєдад
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації