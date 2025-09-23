Арсенал вступив у боротьбу за колишнього гравця Барселони та Реала

Такефуса Кубо (ліворуч) у матчі проти "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Лондонський "Арсенал" розглядає можливість підписання японського вінгера "Реал Сосьєдаду" Такефуси Кубо в зимове трансферне вікно. Лондонський клуб шукає посилення атаки та бачить у футболісті гравця, здатного урізноманітнити гру на флангах.

Головною перешкодою стала клаусула в контракті Кубо, яка становить 54 млн євро, повідомляє Fichajes.

Керівництво "Реал Сосьєдаду" готове обговорювати трансфер тільки в разі гідної пропозиції, однак не виключається варіант, що угода може відбутися і без активації повної суми.

"Каноніри" оцінюють потенційний трансфер у 45 млн євро мільйонів. У клубі розраховують, що позиція самого футболіста зіграє роль у переговорах, адже інтерес англійців до нього вже давно підтверджений.

Такефуса Кубо у збірній Японії. Фото: instagram.com/takefusa.kubo/

Навіщо "канонірам" Такефуса Кубо

У разі переходу японця в "Арсенал" команда отримає яскравого виконавця, а "Реал Сосьєдад" може втратити ключового гравця атаки. Додатковим фактором у переговорах залишається участь "Реала", який зберігає відсоток від майбутнього продажу японця.

Шлях Такефуси Кубо почався в академії "Барселони", з якої він перейшов до школи "Реала". Після цього японець пройшов кілька оренд у клубах Ла-Ліги та закріпився у складі "Реал Сосьєдаду". Зараз гравцеві 24 роки, і він вважається одним із найперспективніших представників японського футболу в Європі.

