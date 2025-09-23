Відео
Шахтар взимку підпише футболіста збірної України

Шахтар взимку підпише футболіста збірної України

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 10:01
Шахтар посилить склад лідером Полісся — що відомо про угоду
Олександр Назаренко у складі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Донецький "Шахтар" планує посилити склад футболістом збірної України. Клуб продовжує пошуки варіантів для зміцнення лінії півзахисту та розглядає трансфер одного з лідерів УПЛ.

В останні дні літнього трансферного вікна "гірники" робили спробу придбати хавбека "Полісся" Олександра Назаренка, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

Читайте також:

Влітку 2025 року угода зірвалася, оскільки президент житомирського клубу Геннадій Буткевич виступив проти переходу гравця. Попри це, футболіст залишається в списку пріоритетних цілей "Шахтаря". У клубі зазначають, що український півзахисник може закрити проблему ліміту на легіонерів та підвищити конкуренцію в стартовому складі.

Александр Назаренко
Олександр Назаренко в "Поліссі". Фото: instagram.com/nazarenko__07/

Що відомо про сезон Назаренка

Півзахисник "Полісся" в поточному сезоні провів дванадцять матчів у всіх турнірах. На його рахунку два забиті м'ячі та три результативні передачі, що зробило його ключовою фігурою команди.

У донецькому клубі розраховують, що підписання Назаренка додасть глибини до складу та стане важливим кроком у зміцненні українського ядра команди. Питання трансферу може знову актуалізуватися найближчими місяцями.

Нагадаємо, стала відома справжня причина розлучення Хосепа Гвардіоли з його дружиною Крістіною Серрою після кількох десятиліть шлюбу.

Керівництво УЄФА готується повернутися київське "Динамо" до Ліги Європи в разі, якщо одного з учасників турніру буде дискваліфіковано.

спорт футбол ФК Шахтар Олександр Назаренко Футбол трансфери Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
