Главная Спорт Шахтер зимой подпишет футболиста сборной Украины

Шахтер зимой подпишет футболиста сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 10:01
Шахтер усилит состав лидером Полесья — что известно о сделке
Александр Назаренко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Донецкий "Шахтер" планирует усилить состав футболистом сборной Украины. Клуб продолжает поиски вариантов для укрепления линии полузащиты и рассматривает трансфер одного из лидеров УПЛ.

В последние дни летнего трансферного окна "горняки" предпринимали попытку приобрести хавбека "Полесья" Александра Назаренко, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

Читайте также:

Летом 2025 года сделка сорвалась, поскольку президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выступил против перехода игрока. Несмотря на это, футболист остается в списке приоритетных целей "Шахтёра". В клубе отмечают, что украинский полузащитник может закрыть проблему лимита на легионеров и повысить конкуренцию в стартовом составе. 

Александр Назаренко
Александр Назаренко в "Полесье". Фото: instagram.com/nazarenko__07/

Что известно о сезоне Назаренко

Полузащитник "Полесья" в текущем сезоне провел двенадцать матчей во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи, что сделало его ключевой фигурой команды.

В донецком клубе рассчитывают, что подписание Назаренко добавит глубины в состав и станет важным шагом в укреплении украинского ядра команды. Вопрос трансфера может вновь актуализироваться в ближайшие месяцы. 

спорт футбол ФК Шахтер Александр Назаренко Футбол трансферы Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
