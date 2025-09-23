Шахтер усилит состав лидером Полесья — что известно о сделке

Александр Назаренко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Донецкий "Шахтер" планирует усилить состав футболистом сборной Украины. Клуб продолжает поиски вариантов для укрепления линии полузащиты и рассматривает трансфер одного из лидеров УПЛ.

В последние дни летнего трансферного окна "горняки" предпринимали попытку приобрести хавбека "Полесья" Александра Назаренко, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

Реклама

Читайте также:

Летом 2025 года сделка сорвалась, поскольку президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выступил против перехода игрока. Несмотря на это, футболист остается в списке приоритетных целей "Шахтёра". В клубе отмечают, что украинский полузащитник может закрыть проблему лимита на легионеров и повысить конкуренцию в стартовом составе.

Александр Назаренко в "Полесье". Фото: instagram.com/nazarenko__07/

Что известно о сезоне Назаренко

Полузащитник "Полесья" в текущем сезоне провел двенадцать матчей во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи, что сделало его ключевой фигурой команды.

В донецком клубе рассчитывают, что подписание Назаренко добавит глубины в состав и станет важным шагом в укреплении украинского ядра команды. Вопрос трансфера может вновь актуализироваться в ближайшие месяцы.

Напомним, стала известна настоящая причина развода Хосепа Гвардиолы с его женой Кристиной Серрой после нескольких десятилетий брака.

Руководство УЕФА готовится вернуться киевское "Динамо" в Лигу Европы в случае, если один из участников турнира будет дисквалифицирован.