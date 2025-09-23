Видео
Арсенал пытается переманить воспитанника Барселоны

Арсенал пытается переманить воспитанника Барселоны

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 15:17
Арсенал вступил в борьбу за бывшего игрока Барселоны и Реала
Такефуса Кубо (слева) в матче против "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность подписания японского вингера "Реал Сосьедада" Такефусы Кубо в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб ищет усиление атаки и видит в футболисте игрока, способного разнообразить игру на флангах.

Главным препятствием стала клаусула в контракте Кубо, которая составляет 54 млн евро, сообщает Fichajes.

Читайте также:

Руководство "Реал Сосьедада" готово обсуждать трансфер только в случае достойного предложения, однако не исключается вариант, что сделка может состояться и без активации полной суммы. 

"Канониры" оценивают потенциальный трансфер в 45 млн евро миллионов. В клубе рассчитывают, что позиция самого футболиста сыграет роль в переговорах, ведь интерес англичан к нему уже давно подтвержден. 

Такефуса Кубо
Такефуса Кубо в сборной Японии. Фото: instagram.com/takefusa.kubo/

Зачем "канонирам" Такефуса Кубо

В случае перехода японца в "Арсенал" команда получит яркого исполнителя, а "Реал Сосьедад" может лишиться ключевого игрока атаки. Дополнительным фактором в переговорах остается участие "Реала", который сохраняет процент от будущей продажи японца.

Путь Такефусы Кубо начался в академии "Барселоны", из которой он перешел в школу "Реала". После этого японец прошел несколько аренд в клубах Ла Лиги и закрепился в составе "Реал Сосьедада". Сейчас игроку 24 года, и он считается одним из самых перспективных представителей японского футбола в Европе. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
