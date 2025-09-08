Україна отримала додатковий шанс на перемогу над Азербайджаном

Португальський тренер Фернанду Сантуш. Фото: instagram.com/affa_official/

Збірна Азербайджану зіткнулася з кризою напередодні матчу другого туру відбору чемпіонату світу-2026 проти України. Керівництво федерації оголосило про припинення співпраці з головним тренером Фернанду Сантушем.

Рішення ухвалив виконком АФФА, контракт розірвано за взаємною згодою сторін, повідомляє Azerisport.

Реклама

Читайте також:

Очікувалося, що Фернанду Сантуш проведе передматчеву пресконференцію, проте замість нього перед журналістами виступив генеральний секретар федерації Джахангір Фараджуллаєв, який підтвердив відхід португальського фахівця. Такий розвиток подій став несподіванкою для багатьох уболівальників, адже матч з Україною має ключове значення для стартової кампанії команди.

Сантуш провалив роботу в команді. Фото: instagram.com/coachfernandosantos/

Фернанду Сантуш очолив збірну Азербайджану влітку 2024 року. До цього він прославився перемогами з Португалією на Євро-2016 та в Лізі націй-2019. Однак в Азербайджані його результати виявилися провальними: команда вилетіла в нижчий дивізіон Ліги націй і стартувала у відборі до ЧС-2026 з розгромної поразки від Ісландії (0:5).

Хто поведе команду проти України

У матчі проти збірної України обов'язки головного тренера тимчасово візьме на себе наставник молодіжної збірної Азербайджану Айхан Аббасов. Федерація поки що не оголосила, чи буде він працювати з командою й надалі, чи лише тимчасово замінить португальця.

Україна та Азербайджан зустрінуться 9 вересня в Баку. Початок поєдинку призначено на 19:00 за київським часом. Для господарів цей матч стане першою перевіркою після відходу Сантуша, а для команди Сергія Реброва — шансом набрати очки після поразки від Франції.

Несподівана відставка головного тренера може позначитися на настрої збірної Азербайджану. З одного боку, команда залишається без чіткого керівництва в критичний момент, що посилює тиск на гравців. З іншого - тимчасовий тренер може спробувати зарядити футболістів свіжою енергією, і саме фактор непередбачуваності робить майбутній матч для України ще складнішим.

Нагадаємо, легендарний Зінедін Зідан знову тренуватиме, він веде переговори з відомим клубом.

Тібо Куртуа підказав керівництву мадридського "Реала", кого треба обрати наступним воротарем команди.