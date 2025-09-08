Украина получила дополнительный шанс на победу над Азербайджаном

Португальский тренер Фернанду Сантуш. Фото: instagram.com/affa_official/

Сборная Азербайджана столкнулась с кризисом накануне матча второго тура отбора чемпионата мира-2026 против Украины. Руководство федерации объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Фернанду Сантушем.

Решение было принято исполкомом АФФА, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает Azerisport.

Реклама

Читайте также:

Ожидалось, что Фернанду Сантуш проведет предматчевую пресс-конференцию, однако вместо него перед журналистами выступил генеральный секретарь федерации Джахангир Фараджуллаев, подтвердивший уход португальского специалиста. Такое развитие событий стало неожиданностью для многих болельщиков, ведь матч с Украиной имеет ключевое значение для стартовой кампании команды.

Сантуш провалил работу в команде. Фото: instagram.com/coachfernandosantos/

Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана летом 2024 года. До этого он прославился победами с Португалией на Евро-2016 и в Лиге наций-2019. Однако в Азербайджане его результаты оказались провальными: команда вылетела в низший дивизион Лиги наций и стартовала в отборе к ЧМ-2026 с разгромного поражения от Исландии (0:5).

Кто поведет команду против Украины

В матче против сборной Украины обязанности главного тренера временно возьмет на себя наставник молодежной сборной Азербайджана Айхан Аббасов. Федерация пока не объявила, будет ли он работать с командой и дальше, или лишь временно заменит португальца.

Украина и Азербайджан встретятся 9 сентября в Баку. Начало поединка назначено на 19:00 по киевскому времени. Для хозяев этот матч станет первой проверкой после ухода Сантуша, а для команды Сергея Реброва — шансом набрать очки после поражения от Франции.

Неожиданная отставка главного тренера может сказаться на настрое сборной Азербайджана. С одной стороны, команда остается без четкого руководства в критический момент, что усиливает давление на игроков. С другой — временный тренер может попытаться зарядить футболистов свежей энергией, и именно фактор непредсказуемости делает предстоящий матч для Украины еще более сложным.

Напомним, легендарный Зинедин Зидан снова будет тренировать, он ведет переговоры с известным клубом.

Тибо Куртуа подсказал руководству мадридского "Реала", кого надо выбрать следующим вратарем команды.