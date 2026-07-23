Барселона готова відмовитися від Альвареса заради іншої зірки

Дарвін Нуньєс та Хуліан Альварес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Каталонська "Барселона" досі не підписала нападника, який міг би замінити в команді Роберта Левандовського. Ситуація може стати критичною, оскільки й Ферран Торрес готовий покинути клуб. У "синьо-гранатових" з’явилася нова кандидатура на трансферному ринку.

"Барселона" звернула увагу на ринок Близького Сходу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Головною трансферною ціллю каталонського клубу був Хуліан Альварес. Гравець хоче приєднатися до "Барселони", яка пропонує за нього 100 млн євро. Однак мадридський "Атлетіко" принципово не хоче продавати свою зірку "синьо-гранатовим", які змушені шукати альтернативні варіанти.

"Барселона" знайшла зірку

Каталонський клуб може підписати Дарвіна Нуньєса. Уругвайський нападник виступає за "Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії, проте мріє повернутися до Європи. Через ліміт на легіонерів футболіст не може грати в національному чемпіонаті й виходить на поле лише в матчах Азіатської Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Дарвін Нуньєс зіграв за "Аль-Хілаль" 24 матчі, забив 9 голів та віддав 5 результативних передач. Його контракт із клубом діятиме ще 2 роки.

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