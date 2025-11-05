Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Барселона може залишитися без тренера наприкінці сезону

Барселона може залишитися без тренера наприкінці сезону

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:01
Оновлено: 12:57
Флік попередив про відхід із Барселони наприкінці сезону
Ганс-Дітер Флік під час поєдинку. Фото: Reuters/Albert Gea

Німецький фахівець Ганс-Дітер Флік хоче достроково піти з "Барселони" наприкінці сезону 2025/2026. Він уже повідомив про це бажання представникам свого тренерського штабу.

"Барселоні" необхідно оперативно розв'язувати цю проблему, повідомляє Goal.com.

Реклама
Читайте також:

Термін дії контракту головного тренера "Барселони" "Гансі" Фліка з клубом діє до літа 2027 року. Однак 60-річний німецький футболіст хоче достроково розірвати контракт та поїхати з Каталонії на рік раніше. У керівництва клубу ще є шанс переконати фахівця, однак рішення наставника лише підкреслює загальну системну кризу "Барселони".

Ханс-Дитер Флик
Ганс-Дітер Флік керує грою команди. Фото: Reuters/Albert Gea

Причини рішення Фліка

У приватній бесіді зі своїми асистентами німецький наставник зізнався, що почувається дуже втомленим, буквально спустошеним. Він розчарований атмосферою в команді та загальною ситуацією в клубі.

Ханс-Дитер Флик
Емоції Ганса-Дітера Фліка. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" досі не може грати на своєму стадіоні, який залишається на стадії реконструкції. Влітку цього року керівництво каталонців відмовило тренеру майже у всіх трансферах через серйозні фінансові проблеми в клубі. Щонайменше в найближчий рік ця ситуація не зміниться, "Барселона" зможе шукати посилення тільки у власній академії "Ла Масія".

Спочатку Флік збирався провести в "Барселоні" три роки, але він дедалі більше дратується зниженням професіоналізму та згуртованості серед підопічних. Попри хорошу гру в окремі періоди, німець занепокоєний відсутністю зосередженості та самовіддачі, особливо з боку тих, хто, за його словами, "втратив скромність, що колись їх вирізняла".

"Гансі" Флік очолив "Барселону" влітку 2024 року. Він допоміг команді стати чемпіоном Іспанії в сезоні 2024/2025, завоювати Кубок та Суперкубок країни, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Олег Блохін відзначає день народження, а ми згадуємо про його зоряний шлюб з Іриною Дерюгіною.

Дочка Блохіна була зіркою українського телебачення — куди зникла та чим займається знаменита Ірина.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга тренер Ханс-Дітер Флік
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації