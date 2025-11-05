Флік попередив про відхід із Барселони наприкінці сезону

Ганс-Дітер Флік під час поєдинку. Фото: Reuters/Albert Gea

Німецький фахівець Ганс-Дітер Флік хоче достроково піти з "Барселони" наприкінці сезону 2025/2026. Він уже повідомив про це бажання представникам свого тренерського штабу.

"Барселоні" необхідно оперативно розв'язувати цю проблему, повідомляє Goal.com.

Термін дії контракту головного тренера "Барселони" "Гансі" Фліка з клубом діє до літа 2027 року. Однак 60-річний німецький футболіст хоче достроково розірвати контракт та поїхати з Каталонії на рік раніше. У керівництва клубу ще є шанс переконати фахівця, однак рішення наставника лише підкреслює загальну системну кризу "Барселони".

Ганс-Дітер Флік керує грою команди. Фото: Reuters/Albert Gea

Причини рішення Фліка

У приватній бесіді зі своїми асистентами німецький наставник зізнався, що почувається дуже втомленим, буквально спустошеним. Він розчарований атмосферою в команді та загальною ситуацією в клубі.

Емоції Ганса-Дітера Фліка. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" досі не може грати на своєму стадіоні, який залишається на стадії реконструкції. Влітку цього року керівництво каталонців відмовило тренеру майже у всіх трансферах через серйозні фінансові проблеми в клубі. Щонайменше в найближчий рік ця ситуація не зміниться, "Барселона" зможе шукати посилення тільки у власній академії "Ла Масія".

Спочатку Флік збирався провести в "Барселоні" три роки, але він дедалі більше дратується зниженням професіоналізму та згуртованості серед підопічних. Попри хорошу гру в окремі періоди, німець занепокоєний відсутністю зосередженості та самовіддачі, особливо з боку тих, хто, за його словами, "втратив скромність, що колись їх вирізняла".

"Гансі" Флік очолив "Барселону" влітку 2024 року. Він допоміг команді стати чемпіоном Іспанії в сезоні 2024/2025, завоювати Кубок та Суперкубок країни, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

