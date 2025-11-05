Флик предупредил об уходе из Барселоны в конце сезона

Ханс-Дитер Флик во время поединка. Фото: Reuters/Albert Gea

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик хочет досрочно уйти из "Барселоны" в конце сезона 2025/2026. Он уже сообщил об этом желании представителям своего тренерского штаба.

"Барселоне" необходимо оперативно решить эту проблему, сообщает Goal.com.

Реклама

Читайте также:

Срок действия контракта главного тренера "Барселоны" "Ханси" Флика с клубом действует до лета 2027 года. Однако 60-летний немецкий футболист хочет досрочно расторгнуть контракт и уехать из Каталонии на год раньше. У руководства клуба еще есть шанс переубедить специалиста, однако решение наставника лишь подчеркивает общий системный кризис "Барселоны".

Ханс-Дитер Флик руководит игрой команды. Фото: Reuters/Albert Gea

Причины решения Флика

В приватной беседе со своими ассистентами немецкий наставник признался, что чувствует себя очень уставшим, буквально опустошенным. Он разочарован атмосферой в команде и общей ситуацией в клубе.

Эмоции Ханса-Дитера Флика. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" до сих пор не может играть на своем стадионе, который остается на стадии реконструкции. Летом этого года руководство каталонцев отказало тренеру почти во всех трансферах из-за серьезных финансовых проблем в клубе. Как минимум в ближайший год эту ситуация не изменится, "Барселона" сможет искать усиление только в собственной академии "Ла Масия".

Изначально Флик собирался провести в "Барселоне" три года. Но он все больше раздражается снижением профессионализма и сплоченности среди подопечных. Несмотря на хорошую игру в отдельные периоды, немец обеспокоен отсутствием сосредоточенности и самоотдачи, особенно со стороны тех, кто, по его словам, "потерял скромность, которая когда-то их отличала".

"Ханси" Флик возглавил "Барселону" летом 2024 года. Он помог команде стать чемпионом Испании в сезоне 2024/2025, завоевать Кубок и Суперкубок страны, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, бывший тренер сборной Украины Олег Блохин отмечает день рождения, а мы вспоминаем о его звездном браке с Ириной Дерюгиной.

Дочь Блохина была звездой украинского телевидения — куда пропала и чем занимается знаменитая Ирина.