Україна
Головна Спорт Барселона почала повернення на Камп Ноу, але є нюанс

Барселона почала повернення на Камп Ноу, але є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:31
Оновлено: 18:28
Барселона провела перше за декілька років тренування на Камп Ноу
Ламін Ямаль (ліворуч) та Фермін Лопес на оновленому стадіоні. Фото: Reuters/Albert Gea

Тема повернення на стадіон "Камп Ноу" є болючою для керівництва "Барселони". Реновація арени, яка мала тривати півтора року, затягнулася майже вдвічі.

Однак "Барселона" вже близька до того, щоб знову відкрити трибуни "Камп Ноу", повідомляє пресслужба клубу.

Читайте також:

Реконструкція стадіону "Камп Ноу", який був побудований в далекому 1957 році, стала гарячою темою для обговорень у вболівальників "Барселони". Керівництво клубу довірило оновлення арени компанії, яка не мала досвіду таких робіт. Процес супроводжувався багатьма проблемами, і каталонці були змушені кілька сезонів провести не перед рідними трибунами, а на "Олімпійському стадіоні".

Повернення "Барселони" на "Камп Ноу"

Однак сага з реконструкцією стадіону наближається до завершення. У п'ятницю, 7 листопада, "синьо-гранатові" повернулися на арену вперше за 894 дні. Поки що йдеться лише про тренування на полі, навколо якого досі стоять баштові крани. Однак вдалося запросити й уболівальників на одну з добудованих трибун.

Камп Ноу
Тренування "Барселони" на "Камп Ноу". Фото: Reuters/Albert Gea

За тренуванням гравців "Барселони", у яких був фантастичний настрій цього дня, спостерігало 21 795 глядачів. Очікується, що вже 22 листопада каталонці зможуть зіграти в рідних стінах проти "Атлетика" з Більбао. На цей матч можуть пустити до 40 тисяч уболівальників. "Барселона" таким чином відсвяткує 126-ту річницю заснування клубу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
