Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Барселона та Брюгге видали футбольний трилер із шістьма голами

Барселона та Брюгге видали футбольний трилер із шістьма голами

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 07:37
Оновлено: 07:48
Брюгге і Барселона зіграли 3:3 у Лізі чемпіонів
Матч "Брюггее" — "Барселона". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів завершились матчі четвертого туру. В Бельгії "Брюгге" приймав іспанську "Барселону".

Матч завершився результативною нічиєю 3:3, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Трилер в Брюгге

Господарі повели у рахунку вже на 6-й хвилині, коли Ніколо Трезольді точно пробив після передачі з флангу.

"Барселона", яка була великим фаворитом, відповіла майже відразу — Ферран Торрес зрівняв рахунок.

Потім на 17-й хвилині Карлуш Форбс знову вивів "Брюгге" вперед, замкнувши простріл. До перерви каталонці не зрівняли рахунок.

Другий тайм розпочався з тиску "Барселони" й це дало результат. На 61-й хвилині Ламін Ямал відновив паритет — 2:2. Однак "Брюгге" настільки прагнув перемогти, що через три хвилини Форбс оформив дубль — 3:2.

Вирішальний момент настав на 77-й хвилині, коли Хрістос Цоліс зрізав м’яч у власні ворота після подачі — 3:3.

Наприкінці гри "Брюгге" забив четвертий м’яч, але гол скасували після перегляду ВАР через фол на голкіперу гостей Войцеху Щесни.

"Брюгге" — "Барселона" — 3:3

Голи: Трезольді, 6, ФорбсС, 17, 64 —  Торрес, 9, Ямаль, 61, Цоліс (аг), 77

"Брюгге": Якерс — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Станкович, Оньєдіка (Аудоор, 84) — Форбс (Діахон, 78), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Верман, 78)

"Барселона": Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія (Мартін, 90), Бальде (Кубарсі, 90) — Касадо (Ольмо, 58), де Йонг — Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжі, 83) — Торрес (Левандовські, 58)

Попередження: Оньєдіка, Діахон — Кунде, Ямаль, Лопес

Нагадаємо, легенда українського спорту Олег Блохін — як він виграв "Золотий м'яч".

У Блохіна також були омантичні стосунки з легендою художньої гімнастики Іриною Дерюгіною. З цього шлюбу футболіст вийшов з коханою донькою.

футбол Ліга чемпіонів Барселона Брюгге єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації