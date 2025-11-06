Брюгге і Барселона зіграли 3:3 у Лізі чемпіонів

Матч "Брюггее" — "Барселона". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів завершились матчі четвертого туру. В Бельгії "Брюгге" приймав іспанську "Барселону".

Матч завершився результативною нічиєю 3:3, повідомив портал Новини.LIVE.

Трилер в Брюгге

Господарі повели у рахунку вже на 6-й хвилині, коли Ніколо Трезольді точно пробив після передачі з флангу.

"Барселона", яка була великим фаворитом, відповіла майже відразу — Ферран Торрес зрівняв рахунок.

Потім на 17-й хвилині Карлуш Форбс знову вивів "Брюгге" вперед, замкнувши простріл. До перерви каталонці не зрівняли рахунок.

Другий тайм розпочався з тиску "Барселони" й це дало результат. На 61-й хвилині Ламін Ямал відновив паритет — 2:2. Однак "Брюгге" настільки прагнув перемогти, що через три хвилини Форбс оформив дубль — 3:2.

Вирішальний момент настав на 77-й хвилині, коли Хрістос Цоліс зрізав м’яч у власні ворота після подачі — 3:3.

Наприкінці гри "Брюгге" забив четвертий м’яч, але гол скасували після перегляду ВАР через фол на голкіперу гостей Войцеху Щесни.

"Брюгге" — "Барселона" — 3:3

Голи: Трезольді, 6, ФорбсС, 17, 64 — Торрес, 9, Ямаль, 61, Цоліс (аг), 77

"Брюгге": Якерс — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Станкович, Оньєдіка (Аудоор, 84) — Форбс (Діахон, 78), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Верман, 78)

"Барселона": Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія (Мартін, 90), Бальде (Кубарсі, 90) — Касадо (Ольмо, 58), де Йонг — Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжі, 83) — Торрес (Левандовські, 58)

Попередження: Оньєдіка, Діахон — Кунде, Ямаль, Лопес

