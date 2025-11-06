Видео
Барселона и Брюгге выдали футбольный триллер с шестью голами

Барселона и Брюгге выдали футбольный триллер с шестью голами

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 07:37
обновлено: 07:48
Брюгге и Барселона сыграли 3:3 в Лиге чемпионов
Матч "Брюггее" - "Барселона". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов завершились матчи четвертого тура. В Бельгии "Брюгге" принимал испанскую "Барселону".

Матч завершился результативной ничьей 3:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Триллер в Брюгге

Хозяева повели в счете уже на 6-й минуте, когда Николо Трезольди точно пробил после передачи с фланга.

"Барселона", которая была большим фаворитом, ответила почти сразу - Ферран Торрес сравнял счет.

Затем на 17-й минуте Карлуш Форбс снова вывел "Брюгге" вперед, замкнув прострел. До перерыва каталонцы не сравняли счет.

Второй тайм начался с давления "Барселоны" и это дало результат. На 61-й минуте Ламин Ямал восстановил паритет — 2:2. Однако "Брюгге" настолько стремился победить, что через три минуты Форбс оформил дубль — 3:2.

Решающий момент наступил на 77-й минуте, когда Христос Цолис срезал мяч в собственные ворота после подачи — 3:3.

В конце игры "Брюгге" забил четвертый мяч, но гол отменили после просмотра ВАР из-за фола на голкипере гостей Войцехе Щесны.

"Брюгге" — "Барселона" — 3:3

Голы: Трезольди, 6, ФорбсС, 17, 64 — Торрес, 9, Ямаль, 61, Цолис (аг), 77

"Брюгге": Якерс — Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс — Станкович, Оньедика (Аудоор, 84) — Форбс (Диахон, 78), Ванакен, Цолис — Трезольди (Верман, 78)

"Барселона": Щесны — Кунде, Араухо, Гарсия (Мартин, 90), Бальде (Кубарси, 90) — Касадо (Ольмо, 58), де Йонг — Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжи, 83) — Торрес (Левандовски, 58)

Предупреждения: Оньедика, Диахон — Кунде, Ямаль, Лопес

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
