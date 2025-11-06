Брюгге и Барселона сыграли 3:3 в Лиге чемпионов

Барселона и Брюгге выдали футбольный триллер с шестью голами
В Лиге чемпионов завершились матчи четвертого тура. В Бельгии "Брюгге" принимал испанскую "Барселону".
Матч завершился результативной ничьей 3:3, сообщил портал Новини.LIVE.
Триллер в Брюгге
Хозяева повели в счете уже на 6-й минуте, когда Николо Трезольди точно пробил после передачи с фланга.
"Барселона", которая была большим фаворитом, ответила почти сразу - Ферран Торрес сравнял счет.
Затем на 17-й минуте Карлуш Форбс снова вывел "Брюгге" вперед, замкнув прострел. До перерыва каталонцы не сравняли счет.
Второй тайм начался с давления "Барселоны" и это дало результат. На 61-й минуте Ламин Ямал восстановил паритет — 2:2. Однако "Брюгге" настолько стремился победить, что через три минуты Форбс оформил дубль — 3:2.
Решающий момент наступил на 77-й минуте, когда Христос Цолис срезал мяч в собственные ворота после подачи — 3:3.
В конце игры "Брюгге" забил четвертый мяч, но гол отменили после просмотра ВАР из-за фола на голкипере гостей Войцехе Щесны.
"Брюгге" — "Барселона" — 3:3
Голы: Трезольди, 6, ФорбсС, 17, 64 — Торрес, 9, Ямаль, 61, Цолис (аг), 77
"Брюгге": Якерс — Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс — Станкович, Оньедика (Аудоор, 84) — Форбс (Диахон, 78), Ванакен, Цолис — Трезольди (Верман, 78)
"Барселона": Щесны — Кунде, Араухо, Гарсия (Мартин, 90), Бальде (Кубарси, 90) — Касадо (Ольмо, 58), де Йонг — Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжи, 83) — Торрес (Левандовски, 58)
Предупреждения: Оньедика, Диахон — Кунде, Ямаль, Лопес
