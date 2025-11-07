Видео
Видео

Барселона начала возвращение на Камп Ноу, но есть нюанс

Барселона начала возвращение на Камп Ноу, но есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:31
обновлено: 18:28
Барселона провела первую за несколько лет тренировку на Камп Ноу
Ламин Ямаль (слева) и Фермин Лопес на обновленном стадионе. Фото: Reuters/Albert Gea

Тема возвращения на стадион "Камп Ноу" является болезненной для руководства "Барселоны". Реновация арены, которая должна была занять полтора года, затянулась почти вдвое. 

Однако "Барселона" уже близка к тому, чтобы снова открыть трибуны "Камп Ноу", сообщает пресс-служба клуба. 

Реконструкция стадиона "Камп Ноу", который был построен в далеком 1957-м году, стала горячей темой для обсуждений у болельщиков "Барселоны". Руководство клуба доверило обновление арены компании, у которой не было опыта таких работ. Процесс сопровождался многими проблемами, и каталонцы были вынуждены несколько сезонов провести не перед родными трибунами, а на "Олимпийском стадионе". 

Возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу" 

Однако сага с реконструкцией стадиона близится к завершению. В пятницу, 7 ноября, "сине-гранатовые" вернулись на арену впервые за 894 дня. Пока речь идет только о тренировке на поле, вокруг которого до сих пор стоят башенные краны. Однако удалось пригласить и болельщиков на одну из достроенных трибун. 

Камп Ноу
Тренировка "Барселоны" на "Камп Ноу". Фото: Reuters/Albert Gea

За тренировкой игроков "Барселоны", у которых было фантастическое настроение в этот день, наблюдало 21 795 зрителей. Ожидается, что уже 22 ноября каталонцы смогут сыграть в родных стенах против "Атлетика" из Бильбао. На этот матч могут пустить до 40 тысяч болельщиков. "Барселона" таким образом отпразднует 126-ю годовщину основания клуба.

спорт футбол стадионы Барселона Испанская Ла Лига
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
