Барселона провела первую за несколько лет тренировку на Камп Ноу

Барселона начала возвращение на Камп Ноу, но есть нюанс
Тема возвращения на стадион "Камп Ноу" является болезненной для руководства "Барселоны". Реновация арены, которая должна была занять полтора года, затянулась почти вдвое.
Однако "Барселона" уже близка к тому, чтобы снова открыть трибуны "Камп Ноу", сообщает пресс-служба клуба.
Реконструкция стадиона "Камп Ноу", который был построен в далеком 1957-м году, стала горячей темой для обсуждений у болельщиков "Барселоны". Руководство клуба доверило обновление арены компании, у которой не было опыта таких работ. Процесс сопровождался многими проблемами, и каталонцы были вынуждены несколько сезонов провести не перед родными трибунами, а на "Олимпийском стадионе".
Возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу"
Однако сага с реконструкцией стадиона близится к завершению. В пятницу, 7 ноября, "сине-гранатовые" вернулись на арену впервые за 894 дня. Пока речь идет только о тренировке на поле, вокруг которого до сих пор стоят башенные краны. Однако удалось пригласить и болельщиков на одну из достроенных трибун.
За тренировкой игроков "Барселоны", у которых было фантастическое настроение в этот день, наблюдало 21 795 зрителей. Ожидается, что уже 22 ноября каталонцы смогут сыграть в родных стенах против "Атлетика" из Бильбао. На этот матч могут пустить до 40 тысяч болельщиков. "Барселона" таким образом отпразднует 126-ю годовщину основания клуба.
Напомним, олимпийская призерка по биатлону была дисквалифицирована после кражи чужой кредитной карты.
Украинский теннисист Виталий Сачко смог пробиться в полуфинал турнира серии ATP 250 несмотря на статус "лаки лузера".
Читайте Новини.LIVE!