Головна Спорт Барселона повернула Канселу, але втратила документи для трансферу

Барселона повернула Канселу, але втратила документи для трансферу

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:21
Барселона втратила документи щодо трансферу Канселу
Жоау Канселу (ліворуч) у матчі проти збірної Франції. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Каталонська "Барселона" офіційно підтвердила повернення в команду крайнього захисника "Аль-Хілаля" Жоау Канселу. "Синьо-гранатові" вдруге за короткий період оголосили про домовленість щодо португальця.

Клуб остаточно закриє питання з реєстрацією Канселу найближчим часом, повідомила пресслужба "Барселони".

Читайте також:

Команда Ганса-Дітера Фліка погодила оренду 31-річного футболіста до завершення поточного сезону. Жоау Канселу виступатиме за "синьо-гранатових" під другим номером і вже занесений до заявки на найближчі матчі.

Жоау Канселу
Жоау Канселу (праворуч) у матчі за збірну Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Повторне оголошення про Канселу

Раніше "Барселона" вже повідомляла про підписання захисника, проте незабаром видалила всі публікації із соціальних мереж. Причиною стала затримка з передачею повного пакета документів саудівському клубу, через що угоду тимчасово було поставлено на паузу.

За інформацією Фабріціо Романо, оренда коштуватиме каталонцям 4 млн євро. Влітку 2024 року "Аль-Хілаль" викупив Канселу в "Манчестер Сіті" за 25 млн. У сезоні-2023/24 португалець уже виступав за "Барселону", а в поточному сезоні провів 6 матчів, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, стала відома сума заробітку тенісистки Марти Костюк на турнірі в Брісбені.

Захисник збірної України Ілля Забарний порозумівся перед уболівальниками після вильоту "ПСЖ" з 1/16 Кубка Франції.

спорт футбол Футбол трансфери Барселона Аль-Хілаль Жоау Канселу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
