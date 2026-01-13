Барселона втратила документи щодо трансферу Канселу

Жоау Канселу (ліворуч) у матчі проти збірної Франції. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Каталонська "Барселона" офіційно підтвердила повернення в команду крайнього захисника "Аль-Хілаля" Жоау Канселу. "Синьо-гранатові" вдруге за короткий період оголосили про домовленість щодо португальця.

Клуб остаточно закриє питання з реєстрацією Канселу найближчим часом, повідомила пресслужба "Барселони".

Реклама

Читайте також:

Команда Ганса-Дітера Фліка погодила оренду 31-річного футболіста до завершення поточного сезону. Жоау Канселу виступатиме за "синьо-гранатових" під другим номером і вже занесений до заявки на найближчі матчі.

Жоау Канселу (праворуч) у матчі за збірну Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Повторне оголошення про Канселу

Раніше "Барселона" вже повідомляла про підписання захисника, проте незабаром видалила всі публікації із соціальних мереж. Причиною стала затримка з передачею повного пакета документів саудівському клубу, через що угоду тимчасово було поставлено на паузу.

За інформацією Фабріціо Романо, оренда коштуватиме каталонцям 4 млн євро. Влітку 2024 року "Аль-Хілаль" викупив Канселу в "Манчестер Сіті" за 25 млн. У сезоні-2023/24 португалець уже виступав за "Барселону", а в поточному сезоні провів 6 матчів, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, стала відома сума заробітку тенісистки Марти Костюк на турнірі в Брісбені.

Захисник збірної України Ілля Забарний порозумівся перед уболівальниками після вильоту "ПСЖ" з 1/16 Кубка Франції.