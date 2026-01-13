Барселона потеряла документы по трансферу Канселу

Жоау Канселу (слева) в матче против сборной Франции. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Каталонская "Барселона" официально подтвердила возвращение в команду крайнего защитника "Аль-Хилаля" Жоау Канселу. "Сине-гранатовые" во второй раз за короткий период объявили о договоренности по португальцу.

Клуб окончательно закроет вопрос с регистрацией Канселу в ближайшее время, сообщила пресс-служба "Барселоны".

Команда Ханса-Дитера Флика согласовала аренду 31-летнего футболиста до завершения текущего сезона. Жоау Канселу будет выступать за "сине-гранатовых" под вторым номером и уже включен в заявку на ближайшие матчи.

Жоау Канселу (справа) в матче за сборную Португалии. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Повторное объявление о Канселу

Ранее "Барселона" уже сообщала о подписании защитника, однако вскоре удалила все публикации из социальных сетей. Причиной стала задержка с передачей полного пакета документов саудовскому клубу, из-за чего сделка временно была поставлена на паузу.

По информации Фабрицио Романо, аренда обойдется каталонцам в 4 млн евро. Летом 2024 года "Аль-Хилаль" выкупил Канселу у "Манчестер Сити" за 25 млн. В сезоне-2023/24 португалец уже выступал за "Барселону", а в текущем сезоне провел 6 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

