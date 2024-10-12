Мессі, Бускетс та Альба досі отримують зарплату в Барселоні

Луїс Суарес і Ліонель Мессі на лаві запасних. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Керівництво каталонської "Барселони" продовжує розбиратися з важкою фінансовою ситуацією у клубі. "Синьо-гранатові" поступово скорочують виплати футболістам, хоч досі не розрахувалися з деякими колишніми гравцями.

"Барселона" продовжує платити зарплати футболістам "Інтер Маямі", повідомляє Mundo Deportivo.

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Ліонель Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс довгі роки були лідерами "Барселони" та зірками каталонської команди. Наразі всі троє гравців представляють американський клуб Девіда Бекхема "Інтер Маямі". Проте зарплату вони одержують одразу на двох континентах.

Мессі грає за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Kevin Sousa

"Барселона" платить за рахунками

Проблеми каталонського клубу погіршилися під час глобальної пандемії коронавірусної інфекції. У той час керівництво "синьо-гранатових" переконало своїх гравців піти на зниження зарплати для того, щоб отримати заборгованість після закінчення епідемії.

Бускетс обіймає Мессі. Фото: Reuters/Trevor Ruszkowski

Ліонель Мессі пішов із "Барселони" влітку 2021 року. Через рік клуб покинули Жорді Альба і Серхіо Бускетс. Усі вони виступають за "Інтер Маямі", в якому грає уругвайський форвард Луїс Суарес, який теж виступав за "Барселону".

Згідно з прогнозами, каталонський клуб розрахується із боргами із зарплат гравцям до кінця сезону 2024/2025.

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