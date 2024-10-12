Месси, Бускетс и Альба до сих пор получают зарплату в Барселоне

Барселона продолжает платить зарплату Месси, Бускетсу и Альбе
Руководство каталонской "Барселоны" продолжает разбираться с тяжелой финансовой ситуацией в клубе. "Сине-гранатовые" постепенно сокращают выплаты футболистам, хотя до сих пор не рассчитались с некоторыми бывшими игроками.
"Барселона" продолжает платить зарплаты футболистам "Интер Майами", сообщает Mundo Deportivo.
Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс долгие годы были лидерами "Барселоны" и звездами каталонской команды. Сейчас все трое игроков представляют американский клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Однако зарплату они получают сразу на двух континентах.
"Барселона" платит по счетам
Проблемы каталонского клуба усугубились во время глобальной пандемии коронавирусной инфекции. В то время руководство "сине-гранатовых" убедило своих игроков пойти на понижение зарплаты с тем, чтобы получить задолженность после окончания эпидемии.
Лионель Месси ушел из "Барселоны" летом 2021 года. Год спустя клуб покинули Жорди Альба и Серхио Бускетс. Все они выступают за "Интер Майами", в котором играет и уругвайский форвард Луис Суарес, который тоже выступал за "Барселону".
Согласно прогнозам, каталонский клуб рассчитается с долгами по зарплатам игрокам к концу сезона 2024/2025.
Напомним, итальянский футбольный клуб "Дженоа" отказался от футболиста сборной Украины.
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