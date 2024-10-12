Месси, Бускетс и Альба до сих пор получают зарплату в Барселоне

Луис Суарес и Лионель Месси на скамейке запасных. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает разбираться с тяжелой финансовой ситуацией в клубе. "Сине-гранатовые" постепенно сокращают выплаты футболистам, хотя до сих пор не рассчитались с некоторыми бывшими игроками.

"Барселона" продолжает платить зарплаты футболистам "Интер Майами", сообщает Mundo Deportivo.

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Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс долгие годы были лидерами "Барселоны" и звездами каталонской команды. Сейчас все трое игроков представляют американский клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Однако зарплату они получают сразу на двух континентах.

Месси играет за "Интер Майами". Фото: Reuters/Kevin Sousa

"Барселона" платит по счетам

Проблемы каталонского клуба усугубились во время глобальной пандемии коронавирусной инфекции. В то время руководство "сине-гранатовых" убедило своих игроков пойти на понижение зарплаты с тем, чтобы получить задолженность после окончания эпидемии.

Бускетс обнимает Месси. Фото: Reuters/Trevor Ruszkowski

Лионель Месси ушел из "Барселоны" летом 2021 года. Год спустя клуб покинули Жорди Альба и Серхио Бускетс. Все они выступают за "Интер Майами", в котором играет и уругвайский форвард Луис Суарес, который тоже выступал за "Барселону".

Согласно прогнозам, каталонский клуб рассчитается с долгами по зарплатам игрокам к концу сезона 2024/2025.

Напомним, итальянский футбольный клуб "Дженоа" отказался от футболиста сборной Украины.

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