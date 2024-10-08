Левандовский назвал свою главную цель на сезон в Барселоне

Роберт Левандовский празднует победу. Фото: Reuters/Vincent West

Лидер каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский мечтает снова завоевать чемпионский титул в испанской Ла Лиге. Польский форвард объяснил, что помогло набрать ему хорошую форму в начале сезона.

Левандовский назвал количество голов, которые ему хотелось бы забить в этом сезоне, сообщает Marca.

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Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский улучшил собственную результативность после того, как каталонскую команду возглавил Ханс-Дитер Флик. Поляк признает, что ему легко работается под руководством наставника, которого он знает еще со времен "Баварии". По словам Левандовского, немецкий специалист изменил "Барселону".

Роберт Левандовский во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Сколько голов хочет забить Левандовский

Польский футболист не считает, что демонстрирует выдающуюся игру в нынешнем сезоне. Он заявил, что вся команда добилась прогресса, и это отражается на результатах матчей.

Левандовский назвал себя "одной из частей пазла" и заявил, что его целью является командная работа. Он собирается быть максимально эффективным игроком "Барселоны". Поляк не ставит конкретную цель по количеству голов за сезон, но хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

В сезоне 2024/2025 Левандовский забил уже 12 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может возглавить английский "Манчестер Юнайтед".

А у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина могут возникнуть проблемы с выступлением за сборную Украины.