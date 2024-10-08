Левандовський назвав свою головну мету на сезон у Барселоні

Левандовський назвав кількість голів, які хоче забити за сезон
Лідер каталонської "Барселони" Роберт Левандовський мріє знову здобути чемпіонський титул в іспанській Ла-Лізі. Польський форвард пояснив, що допомогло йому набрати хорошу форму на початку сезону.
Левандовський назвав кількість голів, які йому хотілося б забити цього сезону, повідомляє Marca.
Форвард "Барселони" Роберт Левандовський покращив свою результативність після того, як каталонську команду очолив Ганс-Дітер Флік. Поляк визнає, що йому легко працює під керівництвом наставника, якого він знає ще з часів "Баварії". За словами Левандовського, німецький фахівець змінив "Барселону".
Скільки голів хоче забити Левандовський
Польський футболіст не вважає, що демонструє визначну гру нинішнього сезону. Він заявив, що вся команда досягла прогресу, і це відбивається на результатах матчів.
Левандовський назвав себе "однією частиною пазла" і заявив, що його метою є командна робота. Він має намір бути максимально ефективним гравцем "Барселони". Поляк не ставить конкретну мету за кількістю голів за сезон, але хоче стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.
У сезоні 2024/2025 Левандовський забив уже 12 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, колишній головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес може очолити англійський "Манчестер Юнайтед".
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