Левандовський назвав свою головну мету на сезон у Барселоні

Роберт Левандовський святкує перемогу. Фото: Reuters/Vincent West

Лідер каталонської "Барселони" Роберт Левандовський мріє знову здобути чемпіонський титул в іспанській Ла-Лізі. Польський форвард пояснив, що допомогло йому набрати хорошу форму на початку сезону.

Левандовський назвав кількість голів, які йому хотілося б забити цього сезону, повідомляє Marca.

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Форвард "Барселони" Роберт Левандовський покращив свою результативність після того, як каталонську команду очолив Ганс-Дітер Флік. Поляк визнає, що йому легко працює під керівництвом наставника, якого він знає ще з часів "Баварії". За словами Левандовського, німецький фахівець змінив "Барселону".

Роберт Левандовський під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Скільки голів хоче забити Левандовський

Польський футболіст не вважає, що демонструє визначну гру нинішнього сезону. Він заявив, що вся команда досягла прогресу, і це відбивається на результатах матчів.

Левандовський назвав себе "однією частиною пазла" і заявив, що його метою є командна робота. Він має намір бути максимально ефективним гравцем "Барселони". Поляк не ставить конкретну мету за кількістю голів за сезон, але хоче стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

У сезоні 2024/2025 Левандовський забив уже 12 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес може очолити англійський "Манчестер Юнайтед".

А у голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна можуть виникнути проблеми із виступом за збірну України.