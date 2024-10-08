Реал зізнався у коханні до Іньєсти на церемонії закінчення кар'єри

Андрес Іньєста оголошує про звільнення з футболу. Фото: Reuters/Albert Gea

Колишній півзахисник збірної Іспанії Андрес Іньєста офіційно оголосив про завершення кар'єри. Він прилетів до Барселони, щоб розповісти про це журналістам.

Мадридський "Реал" звернувся до Іньєсті зі щирими побажаннями на своєму офіційному сайті.

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Андрес Іньєста відомий як колишній футболіст збірної Іспанії та каталонської "Барселони". З національною командою він виграв Євро-2008 та Євро-2012, а також Кубок Світу-2010. У складі "синьо-гранатових" завоював багато іспанських та міжнародних трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів. Після цього півзахисник грав у Японії, а завершив кар'єру він в ОАЕ.

Андрес Іньєста з дітьми. Фото: Reuters/Albert Gea

"Реал" привітав Іньєсту

В Іспанії Андрес Іньєста вважається культовим футболістом незалежно від клубних уподобань. Він став автором єдиного гола у фіналі переможного для "червоної фурії" Мундіалю, а також відсвяткував той м'яч, віддавши шану загиблого товариша.

Андрес Іньєста із сім'єю. Фото: Reuters/Albert Gea

Іньєсті аплодували на всіх іспанських стадіонах, і "Сантьяго Бернабеу" не став винятком. Мадридський "Реал" у своєму посланні назвав Андреса "легендою іспанського та світового футболу", а також зізнався, що захоплюється його професіоналізмом та людяністю.

"Завдяки своїй майстерності та людським цінностям Андрес Іньєста популяризував футбол у всьому світі. Його гол у фіналі ЧС-2010 назавжди залишиться в пам'яті вболівальників. "Реал" бажає йому та його родині успіхів на новому етапі його життя", — говорить послання клубу.

Нагадаємо, воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін зіткнувся з несподіваною проблемою в іспанському клубі.

А колишній футболіст "Реала" Кріштіану Роналду мріє отримати зіркового одноклубника до саудівського "Аль-Насру".