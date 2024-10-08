Реал признался в любви к Иньесте на церемонии окончания карьеры

Андрес Иньеста объявляет об уходе из футбола. Фото: Reuters/Albert Gea

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста официально объявил о завершении карьеры. Он прилетел в Барселону, чтобы рассказать об этом журналистам.

Мадридский "Реал" обратился к Иньесте с искренними пожеланиями на своем официальном сайте.

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Андрес Иньеста известен в качестве бывшего футболиста сборной Испании и каталонской "Барселоны". С национальной командой он выиграл Евро-2008 и Евро-2012, а также Кубок Мира-2010. В составе "сине-гранатовых" завоевал много испанских и международных трофеев, включая Лигу чемпионов. После этого полузащитник играл в Японии, а завершил карьеру он в ОАЭ.

Андрес Иньеста с детьми. Фото: Reuters/Albert Gea

"Реал" поприветствовал Иньесту

В Испании Андрес Иньеста считается культовым футболистом вне зависимости от клубных пристрастий. Он стал автором единственного гола в финале победного для "красной фурии" Мундиаля, а также отпраздновал тот мяч, отдав дань уважения погибшему товарищу.

Андрес Иньеста с семьей. Фото: Reuters/Albert Gea

Иньесте аплодировали на всех испанских стадионах, и "Сантьяго Бернабеу" не стал исключением. Мадридский "Реал" в своем послании назвал Андреса "легендой испанского и мирового футбола", а также признался, что восхищается его профессионализмом и человечностью.

"Благодаря своем мастерству и человеческим ценностям Андрес Иньеста популяризовал футбол во всем мире. Его гол в финале ЧМ-2010 навсегда останется в памяти болельщиков. "Реал" желает ему и его семье успехов на новом этапе его жизни", — гласит послание клуба.

Напомним, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в испанском клубе.

А бывший футболист "Реала" Криштиану Роналду мечтает получить звездного одноклубника в саудовский "Аль-Наср".