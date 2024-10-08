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Реал Мадрид обратился к Иньесте по случаю завершения карьеры игрока

8 октября 2024 16:37
Сергей Романчук - Редактор
Реал признался в любви к Иньесте на церемонии окончания карьеры
Андрес Иньеста объявляет об уходе из футбола. Фото: Reuters/Albert Gea
Сергей Романчук - Редактор

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста официально объявил о завершении карьеры. Он прилетел в Барселону, чтобы рассказать об этом журналистам.

Мадридский "Реал" обратился к Иньесте с искренними пожеланиями на своем официальном сайте

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Андрес Иньеста известен в качестве бывшего футболиста сборной Испании и каталонской "Барселоны". С национальной командой он выиграл Евро-2008 и Евро-2012, а также Кубок Мира-2010. В составе "сине-гранатовых" завоевал много испанских и международных трофеев, включая Лигу чемпионов. После этого полузащитник играл в Японии, а завершил карьеру он в ОАЭ. 

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста с детьми. Фото: Reuters/Albert Gea

"Реал" поприветствовал Иньесту

В Испании Андрес Иньеста считается культовым футболистом вне зависимости от клубных пристрастий. Он стал автором единственного гола в финале победного для "красной фурии" Мундиаля, а также отпраздновал тот мяч, отдав дань уважения погибшему товарищу. 

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста с семьей. Фото: Reuters/Albert Gea

Иньесте аплодировали на всех испанских стадионах, и "Сантьяго Бернабеу" не стал исключением. Мадридский "Реал" в своем послании назвал Андреса "легендой испанского и мирового футбола", а также признался, что восхищается его профессионализмом и человечностью. 

"Благодаря своем мастерству и человеческим ценностям Андрес Иньеста популяризовал футбол во всем мире. Его гол в финале ЧМ-2010 навсегда останется в памяти болельщиков. "Реал" желает ему и его семье успехов на новом этапе его жизни", — гласит послание клуба. 

Напомним, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин столкнулся с неожиданной проблемой в испанском клубе. 

А бывший футболист "Реала" Криштиану Роналду мечтает получить звездного одноклубника в саудовский "Аль-Наср". 

спорт футбол Барселона Сборная Испании по футболу Андрес Иньеста

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