Головна Спорт Барселона розгромила Атлетико, але не пройшла далі в Кубку Іспанії

Барселона розгромила Атлетико, але не пройшла далі в Кубку Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 06:40
Барселона розгромила Атлетіко, але вилетіла з Кубка Короля
Гравці "Барселони" в матчі проти "Атлетико". Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" перемогла мадридський "Атлетіко" з рахунком 3:0 у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Проте цього результату не вистачило, щоб вийти до фіналу турніру.

Матч відбувся на стадіоні "Камп Ноу" у Барселоні, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Дубль Берналя не допоміг "Барселоні"

"Барселона" активно розпочала гру та з перших хвилин намагалася скоротити відставання після поразки у першому матчі (0:4). Господарі створили кілька небезпечних моментів біля воріт Хуана Муссо, зокрема після ударів Ферміна та Ламіна Ямала.

На 30-й хвилині каталонці відкрили рахунок. Після розіграшу кутового Ямал обіграв суперника на правому фланзі та прострілив до воротарського майданчика, де Марк Берналь без перешкод відправив м’яч у сітку.

Наприкінці першого тайму "Барселона" отримала право на пенальті. Захисник "Атлетіко" Пубіль збив Педрі у штрафному майданчику, після чого Рафінья точно реалізував одинадцятиметровий удар.

У другому таймі господарі продовжили тиснути на суперника. На 72-й хвилині Жоау Канселу виконав подачу з правого флангу, а Берналь ударом зльоту оформив дубль і зробив рахунок 3:0.

Попри перемогу, каталонський клуб не зумів відіграти відставання за сумою двох матчів. У першій зустрічі мадридський "Атлетіко" переміг з рахунком 4:0, тому саме команда Дієго Сімеоне вийшла до фіналу Кубка Іспанії.

"Барселона" — "Атлетіко" — 3:0 (перший матч – 0:4)
Голи: Берналь, 30, 72, Рафінья, 45+5 (пен.)

Нагадаємо, бразильська зірка "Реалу" Родріго пропустить залишок сезону через травму.

Раніше стало відомо про перебування Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.

футбол Іспанія Барселона Атлетико Мадрид Кубок Іспанії
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
