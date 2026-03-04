Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Кубка

Игроки "Барселоны" в матче против "Атлетико". Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 3:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Однако, этот результат не позволил команде выйти пройти дальше.

Матч состоялся на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Дубль Берналя не помог "Барселоне"

"Барселона" активно начала игру и с первых минут пыталась сократить отставание после поражения в первом матче (0:4). Хозяева создали несколько опасных моментов у ворот Хуана Муссо, в частности после ударов Фермина и Ламина Ямала.

На 30-й минуте каталонцы открыли счет. После розыгрыша углового Ямал обыграл соперника на правом фланге и прострелил во вратарскую площадку, где Марк Берналь беспрепятственно отправил мяч в сетку.

В конце первого тайма "Барселона" получила право на пенальти. Защитник "Атлетико" Пубиль сбил Педри в штрафной площадке, после чего Рафинья точно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме хозяева продолжили давить на соперника. На 72-й минуте Жоау Канселу выполнил подачу с правого фланга, а Берналь ударом слета оформил дубль и сделал счет 3:0.

Несмотря на победу, каталонский клуб не сумел отыграть отставание по сумме двух матчей. В первой встрече мадридский "Атлетико" победил со счетом 4:0, поэтому именно команда Диего Симеоне вышла в финал Кубка Испании.

"Барселона" — "Атлетико" — 3:0 (первый матч — 0:4)

Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+5 (пен.)

Напомним, бразильская звезда "Реала" Родриго пропустит остаток сезона из-за травмы.

Ранее стало известно о пребывании Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.