Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Кубка

Несмотря на победу Барселона пропустила Атлетико в финал Кубка Испании
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 3:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Однако, этот результат не позволил команде выйти пройти дальше.
Матч состоялся на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, передает портал Новини.LIVE.
Дубль Берналя не помог "Барселоне"
"Барселона" активно начала игру и с первых минут пыталась сократить отставание после поражения в первом матче (0:4). Хозяева создали несколько опасных моментов у ворот Хуана Муссо, в частности после ударов Фермина и Ламина Ямала.
На 30-й минуте каталонцы открыли счет. После розыгрыша углового Ямал обыграл соперника на правом фланге и прострелил во вратарскую площадку, где Марк Берналь беспрепятственно отправил мяч в сетку.
В конце первого тайма "Барселона" получила право на пенальти. Защитник "Атлетико" Пубиль сбил Педри в штрафной площадке, после чего Рафинья точно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Во втором тайме хозяева продолжили давить на соперника. На 72-й минуте Жоау Канселу выполнил подачу с правого фланга, а Берналь ударом слета оформил дубль и сделал счет 3:0.
Несмотря на победу, каталонский клуб не сумел отыграть отставание по сумме двух матчей. В первой встрече мадридский "Атлетико" победил со счетом 4:0, поэтому именно команда Диего Симеоне вышла в финал Кубка Испании.
"Барселона" — "Атлетико" — 3:0 (первый матч — 0:4)
Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+5 (пен.)
Напомним, бразильская звезда "Реала" Родриго пропустит остаток сезона из-за травмы.
