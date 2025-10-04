Барселона захистила Ламіна Ямаля від виклику до збірної Іспанії

Тренер збірної Іспанії де ла Фуенте та Ямаль. Фото: Reuters/Murad Sezer

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік напередодні матчу проти "Севільї" в чемпіонаті Іспанії прокоментував скандальну ситуацію, пов'язану з Ламіном Ямалем.

Наставник каталонців уперше відреагував на закиди з боку тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте, який поставив під сумнів травму вінгера, повідомляє Mundo Deportivo.

У "Барселоні" підтвердили, що Ламін Ямаль зазнав ушкодження паху та вибув на декілька тижнів. Попри медичний висновок клубу, Луїс де ла Фуенте заявив, що не впевнений у достовірності цієї інформації, натякнувши на можливе небажання каталонців відпускати молодого гравця в збірну.

Ламін Ямаль (у центрі) після поразки "Барселони" від "ПСЖ". Фото: Reuters/Albert Gea

Ситуація викликала напругу між клубом і національною командою. В Іспанії обговорюють, чи не стане конфлікт новим витком суперечки про права на гравців та їхню фізичну готовність. Тим часом сам Ямаль продовжує відновлення під контролем лікарів та може пропустити не тільки матч із "Севільєю", а й прийдешнє "Ель Класіко".

Наставник "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters/Albert Gea

Флік поставив крапку в конфлікті

Наставник "Барселони" відмовився розвивати полеміку з де ла Фуенте, заявивши, що його єдина мета — турбота про футболістів та підготовка команди до ігор. Він підкреслив, що клуб діє в інтересах гравця, а не проти збірної Іспанії.

"Я просто хочу захистити своїх гравців. Ми повинні думати про них і їхнє здоров'я, це головне. Для мене питання закрите — тепер важливо зосередитися на наступних матчах. Що стосується Ямаля, травма складна, і ми будемо діяти обережно", — заявив Флік.

