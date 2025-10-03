Відео
Головна Спорт Ламін Ямаль знову потрапив до лазарету — що відомо

Ламін Ямаль знову потрапив до лазарету — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 21:07
Ламін Ямаль вибув на декілька тижнів через нову травму
Ламін Ямаль тільки нещодавно повернувся на поле. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" повідомила про травму атакувального півзахисника Ламіна Ямаля. У гравця виник дискомфорт у паховій ділянці.

Тепер зірковий футболіст змушений пройти відновлювальний курс, повідомляє пресслужба "Барселони".

Читайте також:

Проблеми у Ламіна Ямаля виникли після матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти "ПСЖ", де "синьо-гранатові" поступилися з рахунком 1:2. Раніше футболіст уже пропустив близько трьох тижнів через аналогічну травму, і тепер ідеться про новий рецидив.

За прогнозами лікарів, 18-річний вінгер повернеться в стрій через два або три тижні. Це означає, що він не зможе допомогти "Барселоні" в найближчих матчах Ла-Ліги, включно із зустріччю проти "Севільї".

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль у матчі проти "ПСЖ". Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль пропустить і матчі збірної Іспанії

Попри виклик до національної команди, футболіст також не зіграє в жовтневих поєдинках збірної Іспанії. Його відсутність стане втратою для Луїса де ла Фуенте, який розраховував на молодого таланта.

У сезоні 2025/26 Ламін Ямаль провів 5 матчів за клуб, забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця оцінюється у 200 млн євро, що підкреслює його статус одного з найдорожчих футболістів світу.

спорт футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
