Главная Спорт Ламин Ямаль снова попал в лазарет — что известно

Ламин Ямаль снова попал в лазарет — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 21:07
Ламин Ямаль выбыл на несколько недель из-за новой травмы
Ламин Ямаль только недавно вернулся на поле. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" сообщила о травме атакующего полузащитника Ламина Ямаля. У игрока возник дискомфорт в паховой области.

Теперь звездный футболист вынужден пройти восстановительный курс, сообщает пресс-служба "Барселоны".

Проблемы у Ламина Ямаля возникли после матча 2-го тура Лиги чемпионов против "ПСЖ", где "сине-гранатовые" уступили со счетом 1:2. Ранее футболист уже пропустил около трех недель из-за аналогичной травмы, и теперь речь идет о новом рецидиве. 

По прогнозам врачей, 18-летний вингер вернется в строй через две или три недели. Это означает, что он не сможет помочь "Барселоне" в ближайших матчах Ла Лиги, включая встречу против "Севильи". 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль в матче против "ПСЖ". Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль пропустит и матчи сборной Испании

Несмотря на вызов в национальную команду, футболист также не сыграет в октябрьских поединках сборной Испании. Его отсутствие станет потерей для Луиса де ла Фуэнте, который рассчитывал на молодого таланта.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 200 млн евро, что подчеркивает его статус одного из самых дорогих футболистов мира. 

спорт футбол Барселона Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
