Главная Спорт Барселона и сборная Испании вступили в конфликт из-за Ямаля

Барселона и сборная Испании вступили в конфликт из-за Ямаля

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:41
Барселона защитила Ламина Ямаля от вызова в сборную Испании
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте и Ямаль. Фото: Reuters/Murad Sezer

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик накануне матча против "Севильи" в чемпионате Испании прокомментировал скандальную ситуацию, связанную с Ламином Ямалем.

Наставник каталонцев впервые отреагировал на упреки со стороны тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, который поставил под сомнение травму вингера, сообщает Mundo Deportivo.

В "Барселоне" подтвердили, что Ламин Ямаль получил повреждение паха и выбыл на несколько недель. Несмотря на медицинское заключение клуба, Луис де ла Фуэнте заявил, что не уверен в достоверности этой информации, намекнув на возможное нежелание каталонцев отпускать молодого игрока в сборную. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (в центре) после поражения "Барселоны" от "ПСЖ". Фото: Reuters/Albert Gea

Ситуация вызвала напряжение между клубом и национальной командой. В Испании обсуждают, не станет ли конфликт новым витком спора о правах на игроков и их физической готовности. Между тем, сам Ямаль продолжает восстановление под контролем врачей и может пропустить не только матч с "Севильей", но и грядущее "Эль Класико". 

Ханс-Дитер Флик
Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Albert Gea

Флик поставил точку в конфликте

Наставник "Барселоны" отказался развивать полемику с де ла Фуэнте, заявив, что его единственная цель — забота о футболистах и подготовка команды к играм. Он подчеркнул, что клуб действует в интересах игрока, а не против сборной Испании.

"Я просто хочу защитить своих игроков. Мы должны думать о них и их здоровье, это главное. Для меня вопрос закрыт — теперь важно сосредоточиться на следующих матчах. Что касается Ямаля, травма сложная, и мы будем действовать осторожно", — заявил Флик. 

спорт футбол Барселона Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
